Facebook vydal novú komunikačnú aplikáciu. Je určená len pre páry

Spoločnosť Facebook vydala novú komunikačnú aplikáciu určenú len pre páry. Prostredníctvom novinky s názvom Tuned si môžu písať, posielať hudbu či vytvárať digitálne albumy. Aplikácia je zatiaľ dostupná pre používateľov operačných systémov iOS v USA a Kanade.

Tuned vyvinul experimentálny tím Facebooku zameraný na vytváranie nových sociálnych médií. Aplikácia, ktorá sa veľmi nelíši od ostatných komunikačných platforiem, je podľa tvorcov „súkromným miestom“ pre páry. Na jej používanie pritom nie je potrebný účet na sociálnej sieti Facebook.

Používatelia môžu pridávať druhých ľudí do aplikácie s použitím ich telefónneho čísla a keď sa spoja, môžu si tam posielať rôzne veci vrátane fotiek, hlasových odkazov či špeciálnych reakcií.

Ako upozorňuje spravodajský portál BBC, jej služby zrejme nie sú šifrované, ako napríklad pri komunikačnej aplikácii WhatsApp, no platia pre ňu rovnaké podmienky pre ochranu dát ako na Facebooku. Tie umožňujú spoločnosti zaznamenávať komunikáciu a ďalšie používateľské správanie za účelom cielenia reklamy. Mohlo by to však znamenať, že sa preto používatelia Tuned budú menej prikláňať k posielaniu osobných informácií či súkromných fotografií prostredníctvom aplikácie.