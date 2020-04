Legendárne ICQ ohlasuje veľkolepý návrat: Prichádza s množstvom nových funkcií aj dizajnom

Dávno pred sociálnymi sieťami, kedy bol dostupný prístup na internet pre každú domácnosť ešte nie príliš lacnou záležitosťou, ľudia, ktorí internetové pripojenie mali, využívali na chatovanie medzi sebou aplikáciu ICQ. S nástupom sociálnych sietí však sláva niekdajšej legende medzi komunikačnými nástrojmi upadla. Teraz sa pokúša preraziť opäť.

Predpokladáme, že ICQ podrobnejšie predstavovať netreba. Aplikácia určená na chatovanie medzi užívateľmi bola nesmierne populárna nielen pre jednoduché ovládanie, ale aj množstvo ďalších vychytávok. Medzi tie patrili (dnes rovnako legendárne) online hry ako Slide-A-Lama, Zoopaloola či RPS, odosielanie rôznych súborov aj vtipných animácií.

Teraz si zašlú slávu chce ICQ privlastniť naspäť a pokúša sa o to veľkolepým návratom na trh s aplikáciami. Ako informoval český portál Živě.cz, vývojári vydali novú aplikáciu s názvom ICQ New, ktorá si z pôvodného komunikačného nástroja neprevzala len názov. Opäť bude možné si cez ňu posielať správy rôzneho charakteru, pričom jej tvorcovia nezabudli ani na nové doplnky.

Nové ICQ plné užitočných funkcií

K dispozícii bude, samozrejme, nielen pre desktopové zariadenia s operačnými systémami ako Windows, macOS či Linux, ale aj pre mobilné platformy Android a iOS. A, samozrejme, opäť bude zadarmo.

Aby však nové ICQ dokázalo vo veľkej konkurencii súčasných trendy komunikačných aplikácií ustáť, muselo pridať aj nejaké nové funkcie, ktoré sa užívateľom istotne zapáčia. Okrem zmeny vzhľadu je to napríklad aj prevod hovoreného slova do textovej podoby. To znamená, že správy užívatelia nebudú musieť ťukať do klávesníc, ale stačí, keď obsah správy nahovoria a aplikácia správu odošle v textovej podobe.

K dispozícii majú byť aj takzvané rýchle odpovede, pri ktorých systém aplikácie sám vyhodnotí charakter prichádzajúcej správy a navrhne užívateľovi rôzne skrátené textové odpovede, či správy v podobe emotikonov, ktoré bude vhodné použiť. Chýbať nebudú ani skupinové konverzácie, synchronizácie s cloudovými úložiskami, hlasové a video hovory, možnosť mazania a upravovania už odoslaných správ, či možnosť odpovedať na viac správ súčasne.

ICQ New aj ako „sociálna sieť“?

ICQ New však nemá byť len čisto o komunikácii cez internet. Keďže popularita neklesá ani sociálnym sieťam, vo vynovenej aplikácií bude možné využívať aj takzvané „kanály“, kde si každý užívateľ bude môcť vytvoriť otvorený zdroj a publikovať tu poznámky, fotografie alebo videá. Fungovať to má na rovnakom princípe ako na sociálnych sieťach. Užívatelia sa takto aj na ICQ New budú môcť navzájom sledovať, aj keď sa možno nepoznajú.

Aplikácia, ktorú si po nástupe Facebooku nikto nevšímal

Aj napriek strate záujmu však treba uviesť, že ICQ z trhu komunikačných aplikácií viac-menej nikdy nezmizlo a nájsť ho v obchodoch s aplikáciami bolo možné aj doposiaľ.

Za jej vznikom stojí štvorica izraelských študentov, ktorí ju vytvorili ešte v roku 1996. O dva roky neskôr celú firmu predali za 287 miliónov dolárov americkej telekomunikačnej spoločnosti America Online. Odvtedy známa aplikácia menila majiteľov, aj vzhľad a funkcie, až napokon zostala prakticky nepovšimnutá. Už čoskoro sa to ale môže zmeniť. Viac užívateľom jej môže totiž zabezpečiť aj fakt, že vývojári ICQ New otvorili aplikačné rozhranie (API) aj pre ostatných vývojarov aplikácií. To znamená, že by v budúcnosti mohli vzniknúť aj ďalšie nové alternatívy v podobe appiek komunikujúcich cez platformu ICQ.

Ako sa prihlásite do nového ICQ?

Jednoducho po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie do mobilu či notebooku zadáte po otvorení svoje telefónne číslo. Po prijatí kódu môžete aplikáciu naplno využívať. Vaše staré ICQ číslo však zrejme zostane v studnici zabudnutia, pokiaľ ste k nemu mali priradené iné telefónne číslo. Samotná aplikácia je naozaj user friendly, čo však možno zamrzí, je absencia starých a legendárnych online hier. Zatiaľ nevedno, či sa v novom rozhraní ešte niekedy objavia.

Viac fotografií z dizajnu nového ICQ nájdete v galérii nižšie.