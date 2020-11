Facebook spustil tmavý režim pre smartfóny. Je dostupný aj u nás, nefunguje však každému

Tmavý režim majú mnohí užívatelia radi. Vďaka nemu je sledovanie obsahu najmä v tme príjemnejšie a pri niektorých smartfónoch takýto režim aj šetrí energiu. Preto sa ho mnohí dožadujú aj na najnavštevovanejšej sociálnej sieti – Facebooku. Teraz to vyzerá, že postupne sa dostáva aj do smartfónov.

Tmavý režim je možné si zapnúť v mnohých aplikáciách, ktoré pod Facebook spadajú, napríklad Instagram, WhatsApp či Messenger. V aplikácii samotného Facebooku však tento režim dostupný doteraz nebol.

Stránka xda-developers informovala o tom, že Facebook takéto niečo chystá a spúšťa testovanie. Informovala totiž o tom na Twitteri technologická blogerka Jane Manchun Wong.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020