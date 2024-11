Expertka na reč tela upozornila na zmenu vo vzťahu Harryho a Meghan. Fanúšikovia páru majú dôvod na obavy

Už niekoľko týždňov sa šepká o tom, či sa medzi nimi nedeje niečo vážne, keďže ich už spolu nevídať často na verejnosti. Napriek tomu, že je v manželstve pravdepodobne všetko v poriadku, odborníčka na reč tela priznáva, že sa predsa len niečo zmenilo.

Princ Harry odcestoval do Kanady, aby propagoval hry Invictus Games, ktoré sa majú konať vo Vancouveri už o niekoľko mesiacov, ako píše Daily Mirror. Aj v tomto prípade odišiel sám bez svojej manželky Meghan, tak, ako to bolo aj na posledných podujatiach.

Invictus Games je medzinárodné športové podujatie, ktoré je určené pre zranených a chorých vojakov a pre ženy slúžiacich aj veteránov. Harry sa vydal na sériu samostatných výletov vo Vancouveri, pričom sa zastavil na športovom podujatí Grey Cup a tiež sa pripojil ku školám v Seaforth Armoury, aby spustil nový program.

Čo je za tým?

Manželský pár máva čoraz viac sólových vystúpení napriek tomu, že ich Meghan raz prirovnala k „soli a koreniu“, pretože sa všade „pohybujú spolu“. Minulý mesiac strávil Harry dva týždne na cestách, keď navštívil New York, Londýn a južnú Afriku na sólovej ceste, zatiaľ čo Meghan sa blysla na červenom koberci. Vtedy to vyvolalo otázky, či je medzi nimi všetko v poriadku. Mnohí tiež nechápu, prečo Meghan nešla do Vancouveru s Harrym.

Nemenovaný zdroj pre HELLO! uviedol, že aktuálnym dlhodobým plánom páru sú individuálne projekty. „Harry a Meghan sa dôsledne venujú samostatným projektom v súvislosti so svojimi individuálnymi záujmami, ale zostávajú oddaní svojej spoločnosti Archewell. Spoločne majú rozpracované vzrušujúce projekty, pričom všetky budú rozbiehať na globálnej úrovni,“ vysvetlil zdroj.

Spolu, ale s vlastnými projektami