Experiment zisťoval, ako naši predkovia osvetľovali jaskyne. Správny typ ohňa rozžiaril aj temné zákutia

Pred desiatkami tisíc rokov ľudia skúmali jaskyne odlišným spôsobom ako to robíme dnes. Aj keď nevlastnili moderné baterky a výkonné čelovky, to ani zďaleka neznamená, že tam boli po tme.

Tím španielskych vedcov sa pokúšal dozvedieť viac o starodávnom živote v jaskyniach – od malieb až po socializáciu, píše portál Science Alert.

Tri typy ohňov

Zaujímalo ich, ako dokázali osvetľovať jaskyne a skúmať ich. V štúdii publikovanej v PLOS One testovali tri bežné typy starodávnych svetelných techník – fakľu, lampy na tuk a klasický oheň.

Všetky tri typy boli používané v mladom paleolite, ktorý sa začal pred 50-tisíc rokmi. Tím svoje svetelné zdroje potom používal vo vnútri jaskyne Isuntza 1 v Španielsku a skúmal ich účinok.

“Ľudia potrebujú svetlo na vstup do hlbokých častí jaskýň a ich návštevy týchto miest závisia od fyzikálnych charakteristík svetelných systémov,” píše tím v práci.

Vedci sa vybavili celkovo ôsmymi rôznymi svetlami, ktoré identifikovali v archeologických artefaktoch. Použili 5 fakieľ vyrobených z brečtanu, borievky, dubu, brezy a borovicovej živice, dvomi lampami spaľujúcimi kravský a jelení živočíšny tuk a malým ohňom, v ktorom použili dubové a borievkové drevo.

Fakľa na objavovanie, tuková lampa na dlhodobé svetlo

Uskutočňovali merania vo vnútri jaskyne a zisťovali jas každého zdroja osvetlenia, doby jeho trvania a teploty, ktorú vytvárali. Fakle fungovali najlepšie pri pohybe a objavovaní okolia, priemerne horeli 41 minút a vytvárali svetlo do vzdialenosti asi 6 metrov. Produkovali však aj veľa dymu.

Tukové lampy boli vhodné na udržiavanie osvetlenia v menších priestoroch, horeli viac ako hodinu a neprodukovali veľa dymu. Ich svetlo však osvetľovalo asi iba tri metre okolo.

Pokiaľ ide o klasické založenie ohňa, aj keď v malom rozsahu, ten osvetľoval okolie do najväčšej vzdialenosti a to až 6,6 metra, no vedci ho uhasili po 30 minútach kvôli množstvu dymu. Takýto oheň si mohli dovoliť zakladať ľudia iba v jaskyniach s dobrým vetraním.

Tieto experimenty nám pomáhajú vytvárať predstavu o tom, aké obmedzenia mali ľudia v tom období a čo všetko museli vykonať, aby mohli jaskyne preskúmať, alebo ako produkovali jaskynné umenie.

To síce nebolo hlavným predmetom tejto štúdie, no vedci tvrdia, že na osvetlenie umenia v jaskyni bol potrebný klasický oheň, keďže svetlo z faklí a tukových lámp nebolo dostatočné.

Vedci chcú v experimentoch pokračovať a lepšie tak pochopiť, ako naši dávni predkovia trávili čas v jaskyniach.