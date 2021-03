Experiment, ktorého výsledky prekvapili: Účastníci dostávali dva roky 500 dolárov mesačne, minúť ich mohli na čokoľvek

Nemusíte si ich odpracovať a je len na vás, ako peniaze utratíte. Môže takýto experiment dopadnúť dobre? Vedci sa rozhodli otestovať, čo sa stane, ak si po dobu dvoch rokov človek nemusí lámať hlavu nad svojou finančnou situáciou.

Po dobu 2 rokov sa nemuseli obávať chudoby

Možno nejeden z vás sníval o tom, aké by to bolo, keby nebolo nutné každé ráno vstávať do práce. Človek by dostal peniaze len tak a nemusel by sa trápiť otázkou, z čoho zabezpečiť potrebné nákupy. Vplyv finančnej situácie na život človeka zaujíma aj vedcov, píše portál Phys. Rozhodli sa preto vykonať zaujímavý experiment.

Súčasťou výskumu bolo 125 ľudí z Kalifornie, pričom vedci im sumu vo výške 500 dolárov mesačne vyplácali po dobu 2 rokov. Účastníci výskumu nemali vopred určené, na čo môžu alebo nemôžu peniaze utratiť. Väčšina z nich si však splatila dlžoby, napriek pravidelnému príjmu si našli prácu a ich emocionálne zdravie sa výrazne zlepšilo.

Vzrástla zamestnanosť, ľudia si dokázali platiť dlžoby

Myšlienkou univerzálneho základného príjmu sa odborníci zaoberajú už roky. Cieľom je zabezpečiť, aby nikto nežil v chudobe, aby mal človek šancu nájsť si dobrú prácu a aby sa nikto nemusel topiť v dlhoch. Samozrejme, nájde sa aj množstvo kritikov. Tí tvrdia, že človek, ktorý je finančne zabezpečený, stráca motiváciu pracovať a stáva sa závislý od štátu.

Hnutie Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED) sa preto rozhodlo túto myšlienku otestovať. Projekt bol financovaný zo súkromných darov a šancu zapojiť sa dostali najmä ľudia pod istou hranicou príjmu. Celý priebeh štúdie mali pod dohľadom vedci z univerzít v Tennessee a Pennsylvánii.

Projekt začal vo februári v roku 2019 a výsledky sú zatiaľ len predbežné. V tom čase malo prácu na plný úväzok 28 % účastníkov projektu. O rok neskôr malo prácu už 40 % účastníkov. V kontrolnej skupine, ktorá peniaze nedostávala, sa zamestnanosť zvýšila o 5 %, a to z 32 % na 37 %. Finančná podpora umožnila nájsť si prácu na plný úväzok aj ľuďom, ktorí sa dovtedy trápili s brigádami.

Je univerzálny základný príjem riešením?

Okrem toho, príspevok bol obrovskou pomocou aj pre tých, ktorí si dovtedy nemohli dovoliť zaplatiť ani len cestu či slušné oblečenie na pracovný pohovor. Čo sa dlžôb týka, pred začiatkom projektu ich dokázalo splácať len 52 % ľudí. Rok po začatí projektu dlžoby splácalo 62 % ľudí. Okrem toho, zlepšilo sa aj psychické zdravie účastníkov projektu.

Každý z účastníkov mal peniaze na debetnej karte, vďaka čomu bolo možné sledovať, na čo peniaze každý mesiac utrácajú. Najväčšiu položku tvorilo každý mesiac jedlo. Časť financií investovali do rôznych služieb či do auta. Menej ako 1 % financií minuli ľudia na alkohol či tabak.

Základným univerzálnym príjmom sa odborníci zaoberajú z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je automatizácia. Napríklad, továrne potrebujú na prácu čoraz menej ľudí, vykonajú ju totiž stroje, čo vedie k zvyšovaniu nezamestnanosti Aj keď podobných projektov pribúda čoraz viac, univerzálny príjem nie je jednoduché zabezpečiť a je nepravdepodobné, že by sa v blízkej budúcnosti stal bežnou realitou.