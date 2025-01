Exministri zahraničia Kňažko, Dzurinda či Korčok sa ostro vyjadrili k vláde: Ničí vzťahy so spojencami Slovenska

Vláda SR podľa bývalých ministrov zahraničných vecí búra dlhodobý zahraničnopolitický konsenzus a ničí vzťahy so spojencami Slovenska. Robí to bez mandátu a v rozpore s väčšinovým názorom spoločnosti. Toto konanie oslabuje pozíciu krajiny v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, čo poškodzuje záujmy SR. V spoločnom vyhlásení to uviedli exministri zahraničných vecí Pavol Demeš, Milan Kňažko, Mikuláš Dzurinda, Ivan Korčok, Rastislav Káčer a Miroslav Wlachovský.

„V tejto súvislosti dôrazne apelujeme na predstaviteľov vládnej moci, aby sa správali zodpovedne a prestali Slovensko vytláčať z nášho prirodzeného životného priestoru, pošliapavať vzťahy s našimi najbližšími partnermi a hazardovať s reputáciou a bezpečnosťou našej krajiny,“ žiadajú ministri.

Vyhlásenie podpísalo takmer 30 bývalých a súčasných diplomatov

Vyhlásenie okrem nich podpísalo aj takmer 30 bývalých a súčasných diplomatov, medzi nimi aj veľvyslanci. Vo vyhlásení autori uviedli, že ukotvenie Slovenska v slobodnom svete nie je samozrejmosťou a krajina má historickú skúsenosť s obdobím, keď nebola rovnocenným a slobodným členom medzinárodného spoločenstva.

„Táto skúsenosť nás učí, že nezávislosť a prosperita Slovenska sú udržateľné iba v spolupráci s partnermi, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty,“ dodali.