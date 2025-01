Európu čaká studený šok. Rúti sa k nám polárny vír, prinesie arktické podmienky a silný vietor

Počasie nad Európou v najbližších dňoch výrazne ovplyvní nestabilný polárny vír, ktorý prinesie chladný arktický vzduch aj výrazné zmeny teplôt. Táto situácia, spôsobená dynamikou atmosférických podmienok na severe, už tento týždeň poznačila značné časti Severnej Ameriky a čoskoro zasiahne aj Európu.

Podľa predpovede publikovanej spoločnosťou Atmospheric and Environmental Research (AER), by sa polárny vír mal v druhej polovici nasledujúceho týždňa presunúť bližšie k Špicbergom. Vír získa pretiahnutý tvar, čo umožní preniknutie studeného vzduchu z Arktídy hlbšie do európskeho kontinentu.

Polárny vír a Arktická oscilácia sú jedny z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú extrémne a pretrvávajúce teplotné vzorce na severnej pologuli. Dr. Judah Cohen z organizácie AER pravidelne analyzuje tieto fenomény, aby poskytol výskumníkom a odborníkom reálne a aktuálne poznatky o ich vplyve na počasie v Európe a Severnej Amerike.

Očakáva sa výrazné ochladenie

Najsilnejšie prejavy príchodu arktického vzduchu pocíti severná Európa. Očakáva sa výrazné ochladenie, ktoré môže byť sprevádzané snehovými búrkami, podobne ako to bolo v Spojených štátoch, kde teploty klesli až k -10 °C.

Severné oblasti kontinentu, vrátane Škandinávie a častí Spojeného kráľovstva, môžu čeliť intenzívnym snehovým zrážkam a poklesu teplôt pod dlhodobý priemer. Južnejšia časť Európy pravdepodobne zažije miernejšie podmienky, avšak s možnosťou ochladenia v ďalšom vývoji počasia.

Možný dôsledok globálneho otepľovania

Podľa niektorých vedcov môže byť zvýšená nestabilita polárneho víru dôsledkom globálneho otepľovania. Štúdie naznačujú, že otepľovanie Arktídy oslabuje stabilitu polárneho víru, čo vedie k častejším presunom chladného vzduchu na juh. Tieto zmeny môžu spôsobiť extrémnejšie výkyvy počasia v oblastiach, ktoré bežne takéto podmienky nezažívajú. Výskyt situácií, ako je táto, môže byť v budúcnosti častejší, čo zdôrazňuje dôležitosť sledovania polárnych javov a ich vplyvu na globálnu klímu.

Meteorológovia odporúčajú pripraviť sa na možný príchod výrazného chladného vzduchu, najmä v severnej a strednej Európe. Počasie bude sprevádzané prudkými zmenami, ktoré môžu ovplyvniť dopravu aj každodenný život obyvateľov.