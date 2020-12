Už je tomu niekoľko rokov čo Európska vesmírna agentúra (ESA) spustila veľký teleskop Gaia. Ten zbiera nielen dáta o vesmíre, ale tiež aj zhromažďuje unikátne fotografie a zábery z našej slnečnej sústavy. A toto všetko umožnilo vedcom zhotoviť jedinečnú mapu, akú doposiaľ nikto nikdy nevytvoril.

Jedným z najnovších výtvorov ESA je aj vďaka teleskopu Gaia unikátna a najpodrobnejšia mapa hviezd, ktoré sa nachádzajú v našej galaxii. Výsledkom je tak detailný pohľad na viac ako 2 miliardy hviezd v našej slnečnej sústave, ktoré sa vďaka projektu Gaia podarilo nazbierať. ESA sa s tým pochválila na svojich profiloch na sociálnych sieťach i oficiálnom webe. Detailnú mapu však zatiaľ nezverejnila, vydala zatiaľ len zopár zaujímavých fotografií.

With 1.8 billion+ stars observed by @ESAGaia, that's a lot of information to digest! 🤩 Here's a recap of today's #GaiaEDR3 story👉https://t.co/FIhJXq5ytV pic.twitter.com/wWu9C2szbO

— ESA Science (@esascience) December 3, 2020