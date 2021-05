Európske očkovacie certifikáty budú od 26. júna dostupné na NCZI. Obsahovať budú aj QR kód

Európske očkovacie certifikáty budú voľne dostupné cez Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Ako v piatok informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, rezort o tejto možnosti rokuje aj so zdravotnými poisťovňami.

Zároveň potvrdil, že súčasťou tzv. green passov bude QR kód, k dispozícii majú byť od 26. júna. „Bude to vyriešené tak, aby to bolo stále platné, pokiaľ sa niekto zaočkuje, predpokladám, že bude mať trvalý QR kód,“ povedal po stretnutí s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským.

Lengvarský zároveň uviedol, že QR kód bude mať aj dočasný certifikát, o ktorý si môžu ľudia žiadať od pondelka. „Ale ten je len pre náš systém, aby sme ľudí vedeli evidovať,“ vysvetlil minister.

Problémy s SMS správami rezort rieši

Problémy s druhou pozývacou SMS na očkovanie Astra Zenecou rezort zdravotníctva rieši. Uviedol to v piatok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po stretnutí s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským. Ako povedal, na zaočkovaných majú kontakty veľkokapacitné vakcinačné centrá, problém sa snaží ministerstvo vyriešiť cez nich.

Šéf rezortu zdravotníctva zároveň konštatoval, že pre tieto osoby neodporúča návštevu vakcinačného centra bez pozvánky na očkovanie. „Treba byť trpezlivý, ja sa za to všetkým ľuďom, ktorí majú takýto problém, veľmi ospravedlňujem. Veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby ich niekto skontaktoval a aby dostali termín,“ povedal.

Dvojjazyčné certifikáty od soboty

Tí, ktorí sa budú očkovať od soboty, dostanú už dvojjazyčný certifikát. Ak si potom očkovaný klikne na svoje konto o očkovaní na korona.gov, bude si môcť zaškrtnúť kolonku a na mail mu príde rovnaký certifikát. Platiť to bude pre prvé aj druhé očkovanie. Takto to bude až do spustenia zelených pasov. Tie by mali byť k dispozícii 26. júna. Najneskôr od pondelka si teda budú môcť údaje o vakcinácii stiahnuť. “Pokiaľ však ľudia do systému zadali svoj mail, príde im tam po 26. júni aj zelený preukaz”, informoval Lengvarský.