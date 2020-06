Eurom sa bude pravdepodobne platiť v dvoch nových európskych krajinách

Uviedol to člen predstavenstva Európskej centrálnej banky (ECB) Fabio Panetta pre francúzske noviny Le Monde. Ocenil zároveň snahu oboch krajín o zavedenie spoločnej meny.

Jeho slová naznačujú, že proces rozširovania eurozóny naďalej pokračuje, napriek ekonomickej dani, ktorú si vyberá ochorenie COVID-19. Chorvátsko a Bulharsko sa pritom vo veľkej miere spoliehajú na cestovný ruch.

„Chorvátsko a Bulharsko podnikli odvážne kroky smerom ku konvergencii,“ povedal Panetta, ktorý v ECB zodpovedá za medzinárodné a európske vzťahy. „Ak bude proces úspešne dokončený, mohli by vstúpiť do ERM-2 do konca roka,“ dodal.

Čakatelia na euro zvyčajne zostávajú v tomto systéme najmenej dva roky, aby dokázali, že ich meny sú stabilné. Takže najbližší možný termín pre vstup Chorvátska a Bulharska do eurozóny je rok 2023, ak budú všetky predbežné hodnotenia ich pripravenosti úspešné, vyhlásil Panetta.

Bulharsko a Chorvátsko sa ako jediné štáty v Európskej únii aktívne snažia o zavedenie eura

Chorvátsko tento mesiac odstránilo jednu z prekážok na ceste k členstvu po tom, ako ECB uviedla, že päť jeho najväčších bánk nemá problémy s nedostatkom kapitálu.

ECB vo svojej polročnej správe o pokroku štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny, minulý týždeň uviedla, že kríza spôsobená koronavírusom vyvoláva otázky týkajúce sa inflácie a zdravia verejných financií u oboch kandidátov na zavedenie eura.

Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič minulý mesiac odhadol, že jeho krajina strávi v čakárni na euro približne 2,5 roka. Bulharsko dúfa, že bude môcť do ERM-2 vstúpiť spolu s Chorvátskom.