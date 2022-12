Dvojročného chlapca prehltol a následne vyvrátil hroch. Zachránil ho hrdinský čin muža, dieťa zázrakom prežilo

Dieťa sa hralo neďaleko od brehu jazera. Nečakane sa však ocitlo v ústach hladného hrocha. Našťastie, včas zasiahol muž, ktorý incident videl na vlastné oči.

Dvojročného chlapčeka prehltol hroch a následne ho vyvrátil, informuje Mail Online. Dieťa sa hralo neďaleko svojho domova blízko pri jazere Lake Edward v Ugande. Polícia sa podľa The Telegraph vyjadrila, že hladný hroch sa k malému Paulovi Igovi priblížil a prehltol hornú polovicu jeho tela.

Našťastie, chlapček nebol sám a muž menom Chrispas Bagonza začal okamžite do pažravého zvieraťa hádzať kamene. Hrocha to pravdepodobne vyľakalo natoľko, že Paula vyvrhol a ušiel do vody. Aj keď musel byť chlapec okamžite prevezený do nemocnice na ošetrenie, akoby zázrakom bizarný incident prežil. Lekári mu preventívne vpichli aj injekciu proti besnote.

The territorial police in Katwe – Kabatoro, in Kasese, registered an incident of a hippo attack, after it grabbed a two year old boy, identified as Iga Paul, from the head and swallowed half of his body. The victim was attacked on the 04.12.2022.https://t.co/v1rdAEsBZP pic.twitter.com/pE8vj61JMW

