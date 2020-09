Dvojica chcela dokázať, že Zem je plochá. Počas plavby porušili nariadenia, z karantény chceli ujsť

Na Zemi je nás čoraz viac, pričom každý sa snaží presadiť s vlastným názorom a nájsť si svoje miesto vo svete. Niektorí ľudia sa uberajú tradičnou cestou a v snahe utvoriť si názor sa spoliehajú na vedecké štúdie. Iní, napríklad zástancovia teórie plochej Zeme, zas vedecké fakty úplne ignorujú.

Dvojica sa pokúsila doplávať na kraj Zeme

Dôkazom je dvojica z Benátok, ktorá sa pokúsila doplávať na kraj Zeme, aby tak svetu dokázali, že majú pravdu, že Zem je naozaj plochá a človek sa pokojne môže prepadnúť cez jej okraj. Ako však píše portál Lastampa, pokus sa im nevydaril. Párik chcel dokázať, že kraj sveta sa nachádza v okolí ostrova Lampedusa, ktorý sa nachádza v Stredozemnom mori v oblasti medzi Sicíliou a Severnou Afrikou. Predali preto svoje auto, namiesto neho si kúpili loď a vydali sa na more, informuje portál Science Times.

Dvojica sa však ďaleko nedostala, v blízkosti ostrova Ustica sa akosi stratili a musel ich zachraňovať námorný lekár Salvatore Zichichi, ktorý je členom posádky zachraňujúcej migrantov. Práve touto cestou sa totiž najčastejšie snažia zo svojich domovov ujsť migranti v snahe dostať sa do Európy.

Navyše, párik porušil niekoľko nariadení, bola im prikázaná dvojtýždňová karanténa v Palerme, z tej sa však dvakrát pokúsili ujsť. Dolapení boli už o 3 hodiny neskôr. O útek sa pokúsili aj druhýkrát, napokon sa s povinnou karanténou zmierili.

Ironické je, že dvojica počas svojej plavby používala kompas, ktorý by ľudia veriaci v to, že Zem je plochá, používať nemali. Ak by totiž Zem bola naozaj plochá, kompas by bol počas plavby loďou zbytočný. V každom prípade, po absolvovaní povinnej karantény sa dvojica doplavila späť domov a vyzerá to tak, že nateraz sa vzdali pokusov dokázať, že Zem je plochá.

V čom spočíva teória plochej Zeme?

V čom vlastne teória plochej Zeme spočíva? Zástancovia tejto teórie podľa portálu Osu veria, že Zem má tvar disku, pričom v jeho strede sa nachádza Severný pól. Južný pól zas tvorí vysokú ľadovú stenu, ktorá disk obklopuje. Zástancovia tejto teórie si hovoria plochozemci a tvrdia, že NASA pred svetom ukrýva skutočné informácie týkajúce sa Zeme.

Skutočná podľa nich nie je ani gravitácia, tá by mala byť podľa plochozemcov len ilúziou, ktorú vedci zámerne vytvorili, aby ľudí oklamali. Predmety podľa nich na zem nepadajú, ale sú priťahované záhadnou temnou silou.

Falošné sú podľa nich aj mapy a GPS navigácia a pristátie na Mesiaci bolo len zinscenované a v skutočnosti sa nikdy neodohralo. Psychology Today vysvetľuje, že hlavnou hnacou silou je pri týchto teóriách „groupthink“, teda skupinové myslenie. Práve takéto myslenie spája ľudí s podobnými, aj keď neraz iracionálnymi názormi, umožňuje im potvrdzovať si svoje teórie a cítiť sa pri tom ako člen spoločenstva. Tí, ktorí sú členmi skupiny, sú považovaní za normálnych, tí, ktorí sú mimo nej, sa mýlia.