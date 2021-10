Dvaja muži sa stratili na otvorenom mori: Trvalo 29 dní, kým ich zachránili. Tvrdia, že bolo krásne si takto oddýchnuť

Táto dovolenka síce najskôr nevyšla podľa predstáv, no napokon bola podľa slov dvoch mužov, ktorí ju absolvovali, veľmi pekným zážitkom. Takmer celý mesiac ale nemali ani poňatia, či ich niekto nájde, alebo že vôbec prežijú.

Podobný príbeh by zrejme lepšie nenapísali ani filmoví tvorcovia, o to viac to celé fascinuje, že ide o skutočnosť, ktorá sa len pred pár dňami objavila v médiách. Portál denníka The Guardian informoval o dvoch mužoch zo Šalamúnových ostrovov, ktorí sa rozhodli vydať člnom na výlet na ostrov Nová Georgia (súčasť Šalamúnových ostrovov). Spočiatku pokojná plavba sa však razom zmenila na boj o život, keď ich GPS zariadenie prestalo fungovať správne a nechala Livaea Nanjikana a Juniora Qoloniho napospas morským vlnám.

Plavili sa po známej trase, stratili sa na 29 dní

Príčinou všetkého bolo zlé počasie, ktoré im prišlo počas plavby do cesty a aj keď boli obaja muži skúsenými moreplavcami, ktorí plánovanú trasu už absolvovali, mali veľkú smolu. Snažili sa držať cieľa a ich plánom bolo plaviť sa pozdĺž západného pobrežia ostrova Vella Lavella a držať sa naľavo od ostrova Gizo. Žiaľ, aj napriek tomu to nedopadlo podľa predstáv a stratili sa. Obaja tak okúsili notorickú nepredvídateľnosť Šalamúnovho mora.

„Cestu sme už predtým absolvovali a všetko malo byť v poriadku,“ uviedol Nanjikana denníku The Guardian po záchrane. Do cesty im však prišiel dážď a silný vietor, čo im zakrylo dostatočný výhľad na ostrovy, ktoré mali ako záchytné body. Výhľad na ne napokon úplne stratili.

„Keď dorazilo zlé počasie, bolo to zlé. No začalo to byť mimoriadne desivé, keď sa pokazila GPS. Nevideli sme, kam ideme, a tak sme sa rozhodli zastaviť motor a čakať, aby sme ušetrili palivo,“ dodal.

Prežili vďaka pomarančom a dažďovej vode

Prežiť sa im podarilo vďaka pomarančom, ktoré mali na palube a kokosovým orechom, ktoré plávali okolo nich na hladine mora. Popritom zachytávali dažďovú vodu do plachty.

Zachrániť sa ich podarilo po 29 dňoch na mori. Pri pobreží Novej Británie na Papue – Novej Guinei ich uvidel tamojší rybár. Boli zhruba 400 kilometrov od miesta, kde cestu začínali.

„Nevedeli sme, kde sme, ale nečakali sme, že sa dostaneme až do inej krajiny,“ uviedol Nanjikana.

Hororový zážitok bol pre nich oddychom

Samozrejme, počas celej tej doby sa obaja muži obávali o svoje životy a ani jeden z nich netušil, či vôbec prežijú. A aj napriek veľmi zlej skúsenosti si z toho celého odniesli aj pozitívne zážitky. Ako obaja muži uviedli, bolo podľa nich fajn si oddýchnuť od všetkého, čo sa vo svete deje. „Nepočul som nič o covide ani o ničom inom. Bol to veľmi príjemný oddych od toho všetkého,“ dodal za oboch Nanjikana.

Obaja muži boli okamžite po nájdení odovzdaní do rúk záchranárov. Po 29 dňoch na mori javili známky vyčerpania a slabosti. Dnes už sú obaja v poriadku.