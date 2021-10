Dva roky nosil okolo krku pneumatiku. Jeleňovi napokon pomohli pracovníci národného parku

Všimli si ho ešte pred dvomi rokmi, no bolo veľmi ťažké ho odchytiť. Po celý ten čas mal jeleň v národnom parku v Colorade okolo krku ťažkú pneumatiku, čím so sebou nosil viac ako 16 kilogramov záťaže naviac. Zviera trpelo dlhé dva roky, no napokon mu pomohli.

Kuriózny prípad, no so šťastným koncom, riešili ochrancovia prírody počas nedávnych dní v prírodnom parku v americkom štáte Colorado. Ešte v júli 2019 sa tam podarilo spozorovať jeleňa, ktorý mal okolo krku pneumatiku, píše web IFL Science.

Počas dvoch rokov však bolo veľmi ťažké jeleňa bezpečne odchytiť a zvieraťu pomôcť. Napokon sa to podarilo počas uplynulého víkendu. Ako informovali ochrancovia prírody v tlačovej správe, zviera sa podarilo zbaviť neželanej záťaže až na štvrtý pokus. Spozorovaný bol v sobotu 9. októbra juhozápadne od Denveru, následne mu boli pracovníkmi prírodného parku podané sedatíva.

Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb

— CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021