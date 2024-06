Dráma v Rusku: Pri Moskve vypukol veľký požiar. V budove sú uväznení ľudia, z okien kričia o pomoc. Na mieste sú aj mŕtvi

Prinajmenšom dvaja ľudia zahynuli pri požiari, ktorý v pondelok vypukol v budove výskumného inštitútu elektroniky v meste Frjazino, ležiacom neďaleko Moskvy. Oznámil to gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov aj miestni záchranári, píše TASR podľa agentúry Reuters, odvolávajúcej sa na ruské médiá.

Na mieste pokračujú pátracie práce, pričom v budove je zrejme naďalej uväznených viacero osôb. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie krátko pred informáciou o obetiach na životoch uviedlo, že v budove by sa malo nachádzať ešte deväť ľudí. Informovalo tiež, že hasičom sa podarilo z plameňov vyslobodiť prinajmenšom jednu osobu.

Radio-electronic defense industry enterprise on fire in the town of Fryazino near Moscow, Russian media say

Dense black smoke is rising from the main building of the Platan Research Institute. It is reported that people may be blocked inside.

There is no information about the… pic.twitter.com/ejcMDTNd2E

