Ak sa chystáte do Turecka či Egypta, skontrolujte si svoj pas: Dovolenku vám môže pokaziť tento malý detail

Podľa portálu Finreport vyhľadáva najviac Slovákov dovolenku v príjemnom Turecku, kde v roku 2022 vycestovalo takmer 100-tisíc ľudí. Cez 30-tisíc ľudí si pre svoju dovolenku vybralo Egypt a ak sa pýtate, čo majú tieto dve krajiny spoločné, tak je to cestovanie, kde vám občiansky preukaz stačiť nebude. Navyše, problémy vám môže urobiť aj cestovný pas, ak si dobre neskontrolujete jeho platnosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podmienky pre vstup do krajiny

Na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí by si mal každý cestujúci skontrolovať destináciu, do ktorej sa chystá. Môže sa totiž stať, že práve platnosť cestovného pasu sa stane kameňom úrazu, upozorňuje na to aj ministerstvo.

„Pas musí platiť minimálne o 150 dní dlhšie, než je dátum (deň) vstupu na územie Turecka. V zmysle platného zákona, vstup na územie Turecka nebude umožnený s pasom, ktorý má kratšiu dobu platnosti. Zároveň v pase musí byť aj dostatok voľného miesta (minimálne 2 čisté voľné strany) pre vstupné a výstupné pečiatky orgánov hraničnej a pasovej kontroly,“ píše sa v stanovisku ministerstva pri podmienkach vstupu do Turecka.

Turecko momentálne ponúka Slovákom za účelom turistiky bezvízový vstup, takže v tejto oblasti dovolenkárov nečaká žiadne vybavovanie. Ďalšou obľúbenou destináciou je spomínaný Egypt, ktorý taktiež na vstup vyžaduje cestovný pas. V tomto prípade ministerstvo oznamuje, že pre slovenských občanov platí vízová povinnosť.

„Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný doklad. Pri vstupe do Egypta platí pre slovenských občanov vízová povinnosť. O vstupné víza je možné požiadať na zastupiteľskom úrade Egyptskej arabskej republiky v Bratislave alebo aj pri vstupe do krajiny na medzinárodných letiskách v Káhire, Hurgháde a Šarm-eš Šejchu,“ píše ministerstvo na svojom webe.

Dôležitým bodom je aj platnosť cestovného dokladu. „Platnosť cestovného pasu musí byť dlhšia minimálne o 6 mesiacov po požadovanom ukončení platnosti udeleného víza. Egyptské úrady udeľujú turistické víza (na jeden vstup – platné 3 mesiace s maximálnou dĺžkou pobytu 1 mesiac, viacnásobné – platné na 6 mesiacov, maximálna dĺžka pobytu 1 mesiac),“ píše sa na webe.