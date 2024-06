Dovolenku v Chorvátsku si premyslite, neoplatí sa. Prekvapí vás, ktoré krajiny sú na zozname tých najlacnejších

O Chorvátsku sa dlho hovorilo, ako o veľmi výhodnej destinácii a zrejme aj preto bolo a stále je u mnohých Slovákov také obľúbené. Ako sa však ukazuje, „slovenské more“ už dávno nie je také výhodné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Nemecký Spolkový štatistický úrad prišiel so zaujímavou informáciou o tom, že dovolenka v Chorvátsku je drahšia ako napríklad pobyt v Španielsku či v Grécku. Zatiaľ čo hotelové a gastronomické služby sú v Španielsku o 26 percent lacnejšie ako v Nemecku, v prípade Chorvátska predstavuje tento rozdiel len 18 percent.

Der Urlaub ist in süd- und südosteuropäischen Staaten deutlich günstiger als in Deutschland. Am niedrigsten von allen ausgewählten Urlaubsländern war das Preisniveau in Bulgarien (-55 % im Vergleich zu Deutschland) und Albanien (-54 %). Mehr: https://t.co/H7IeFUEPZu pic.twitter.com/DN2l0qVbZK

— Statistisches Bundesamt (@destatis) June 17, 2024