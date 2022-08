Dôvodov, prečo navštíviť Uprising, je omnoho viac ako vystúpenie 3 držiteľov cien Grammy

Na 15. ročníku festivalu Uprising sa predstavia až tri kapely, ktoré sú držiteľmi ceny Grammy. Prvou z nich sú headlineri De La Soul, ktorí prídu so svojou veľkou nadupanou kapelou. Na toto slávne trio spájajúce rap, hip-hop, jazz a funk budú návštevníci Uprisingu ešte dlho spomínať. Ďalšími držiteľmi Grammy sú jamajskí hitmakeri Morgan Heritage a trojicu uzatvára legendárna jamajská skupina Black Uhuru, ktorá získala historicky prvé Grammy ocenenie za Najlepší reggae album.

Dôvodov, prečo by ste si tento ročník určite nemali nechať ujsť, je oveľa viac. Dorazí bláznivá bosnianska kapela Dubioza Kolektiv, britské drum and bass ikony DJ Fresh a Roni Size, austrálsky fenomén Dub FX, americké latino hip-hop hviezdy Delinquent Habits, či roots reggae matador Max Romeo. Britskú scénu a žánre ako UK garage, dubstep či jungle tento rok zastúpia mená ako My Nu Leng, Zed Bias a Aries. Svetový DJing predvedú na Uprisingu 2022 DJ-ské esá Craze a Eskei83.

Bohato bude zastúpená aj česko-slovenská scéna. Budú ju reprezentovať Medial Banana, ktorí festivalu do nového Radio a TV spotu prepožičali svoj pripravovaný singel „Niečo dobré“. Medzi novinkami predstavil Uprising aj exkluzívne spojenie slovenskej pop & rnb divy Tiny s formáciou Moja Reč a živou kapelou. Chýbať nebude ani domáca jazzová legenda Peter Lipa & band, a pestrý program doplnia aj Vrbovskí víťazi, Boy Wonder, Modré Hory, Tono S., Haf & Beyuz, Alan Murin & band, Marko Damian, Tamara Kramar, Rest & DJ Herby, Cocoman, Messenjah, The Curly Simon, Malalata, B-complex, Changing Faces, Jimmy Pé, Yanko Kral, Macaque, C:rcle, Emonoizboiz, Bj Piggo a mnohí ďalší, ktorých nájdete aj na vizuáli Uprisingu.

Dôležitá informácia je, že vstupenky za aktuálnych 65€ sú v predaji už len do utorka 9. augusta. Od 10.8. sa cena zvyšuje na finánych 69€ v predpredaji.

Vidíme sa na Zlatých pieskoch v Bratislave presne 26. a 27. augusta 2022 na jubilejnom pätnástom ročníku festivalu Uprising.

Nalaďte sa s Uprising Vinyl Sessions

Festival predstavil druhú sériu hudobného projektu zameraného na dobrú muziku na vinyle a aj tento rok vám až do festivalu každý štvrtok na svojom youtube prinesie vinyl sety od rôznych DJ-ov a selektorov pod názvom Uprising Vinyl Sessions. Počas júla sa vo festivalovej základni vo Wellders štúdiu stavili Beyuz, Tomáš Sloboda (God Save The Vinyl). Iman a Skandyman. Ich sety nájdete tu: https://bit.ly/uprising-vinyl-sessions

Všetky lístky zakúpené na festival Uprising 2020 a 2021 sú platné na tohtoročný Uprising Festival 2022. V predaji sú už aj festivalové Kempy a Tent Inn. www.uprising.sk

TS Uprising festival