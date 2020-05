Dokážete určiť, z akej krajiny pochádzajú tieto hudobné skupiny? Na 100 % zvládne dnešný kvíz iba málokto

a-ha je nórska hudobná skupina, známa predovšetkým v 80. rokoch. Svoj najväčší komerčný úspech táto kapela získala v roku 1985 vydaním svojho debutového albumu a singlu. Album Hunting High and Low sa dostal v americkom rebríčku časopisu Billboard na 15. pozíciu a singel „Take on Me“ sa stal medzinárodnou jednotkou. V tomto roku bola skupina nominovaná na cenu Grammy v kategórii Best New Artist. Album Hunting High and Low patril medzi najlepšie predávané albumy roku 1986.