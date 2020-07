Dokážete správne určiť najväčšie mestá týchto štátov? Tento kvíz nemusí byť taký jednoduchý, ako sa môže zdať

Zvyčajne sa na hodinách geografie pri štátoch učí aj o hlavnom meste, ktoré býva spravidla aj najväčším mestom. No nie je to pravidlo. V niektorých štátoch je hlavné mesto síce veľké, avšak popri ňom sa nachádzajú aj iné, väčšie mestá. A o tom bude aj dnešný kvíz. Ponúkneme vám 15 otázok, v ktorých sa vás budeme pýtať na najväčšie mesto danej krajiny. Niekedy to je hlavné mesto, inokedy nie. Dokážete zvládnuť tento kvíz na 100 %?

Poznámka č.1: Veľkosť miest je možné určovať počtom obyvateľov a tiež rozlohou. V kvíze je udávaná veľkosť na základe počtu obyvateľov.

Poznámka č. 2: V kvíze sme čerpali informácie zo stránky World Population Review, ktorá používa údaje zhromaždené Organizáciou spojených národov. Veľkosť miest je udávaná často vrátane metropolitných oblastí.

