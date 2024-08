Dočkáme sa diaľnice z Bratislavy do Košíc? Vyhlásilo sa obstarávanie na posledný chýbajúci úsek, toľkoto nás bude stáť

Verejné obstarávanie na výstavbu posledného úseku diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami Turany – Hubová je už vypísané. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček. Ako pritom zdôraznil minister, ide o najväčšiu investíciu v histórii NDS. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,5 mld. eur bez DPH. Na približne 14 kilometrov dlhom úseku sa ráta s dvomi tunelmi s celkovou dĺžkou takmer 8,5 kilometra.

„Myslím, že všetci sme na toto čakali, Turany – Hubová, tzv. zakliaty úsek, veľa sa o tom špekulovalo, ale konečne sa toto všetko podarilo rozlúsknuť a máme za sebou významný míľnik,“ skonštatoval Ráž.

Tento úsek považuje rezort dopravy za mimoriadne dôležitý, jeho ukončenie výrazne odľahčí dopravu nielen na Donovaloch, Čertovici ale aj na južnej trase. Minister pritom verí, že verejné obstarávanie prebehne hladko a v zákonných lehotách a nebude predmetom odvolávaní a blokovaní.

Procesu by mal pomôcť zákon o strategických investíciách

Zároveň doplnil, že aj keby nastali komplikácie, celému procesu by mal pomôcť zákon o strategických investíciách. Ako doplnil Macháček, pracovníci NDS sa snažili celý proces nastaviť tak, aby sa dokázali vysporiadať snáď so všetkým, čo môže priniesť verené obstarávanie. „Tento úsek je významný z pohľadu tranzitu medzi východom a západom Slovenska, z tohto pohľadu na to všetci čakáme,“ uviedol.