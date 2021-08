Do žíl si vpichol ortuť a nechával sa pohrýzť pavúkmi. 15-ročný chlapec tak chcel získať superschopnosti

Pri malých deťoch je bežné, že snívajú o tom, že sa z nich raz stanú superhrdinovia. Ako však človek dospieva, mal by si uvedomiť, že sa z neho nestane Spider-Man ani X-Men, nech urobí čokoľvek. Tento teenager sa však rozhodol, že to napriek tomu otestuje. Svoj cieľ sa pokúšal dosiahnuť naozaj bizarným spôsobom.

Do žíl si chcel vpichnúť ortuť

Teenager, ktorého meno uverejnené nebolo, si myslel, že keď si do žíl vpichne ortuť, stane sa z neho superhrdina, píše portál LAD Bible. 15-ročný chlapec sa chcel premeniť na fiktívnu postavu menom Mercury z Marvel série X-Men. Ako si však zrejme dokážete predstaviť, nešlo to celkom podľa jeho predstáv. Namiesto toho, aby nadobudol superschopnosti, sa mu akurát vytvorili bolestivé vredy, ktoré sa nechceli zahojiť ani po niekoľkých týždňoch.

Toto však nie je chlapcov prvý bizarný nápad. Okrem toho, že si do tela pichal ortuť, sa údajne zámerne nechal hrýzť pavúkmi. Robil tak v nádeji, že sa z neho stane Spider-Man. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Laboratory Physicians, chlapec sa do jednej z indických nemocníc dostal práve po tom, čo sa mu na ruke vytvorilo niekoľko vredov.

Chlapec lekárom povedal, že sa pred dvoma mesiacmi do ruky pichol ostrým predmetom. Lekári nadobudli podozrenie, že teenager zrejme užíva drogy. Nariadili mu preto psychiatrické vyšetrenie. Aj keď drogy to napokon neboli, lekári urobili dobre, že si na pomoc zavolali psychiatra. Teenager sa totiž priznal, že si najmenej trikrát vpichol do tela ortuť. Látku získaval z ortuťových teplomerov.

Dúfal, že sa premení sa superhrdinu

Snáď najväčším prekvapením pre lekárov bolo, že okrem toho, že sa teenager chcel premeniť na superhrdinu, sa u neho nepodarilo preukázať prítomnosť psychiatrického ochorenia. Dokonca aj jeho intelekt bol normálny, aj keď by človek povedal, že v premeny na superhrdinov veria skôr 7-ročné deti, nie 15-roční teenageri.

Keď už lekári vedeli, s čím majú dočinenia, vykonali toxikologické vyšetrenia, aby zistili, koľko ortuti má teenager v krvi. Ukázalo sa, že chlapec mal šťastie v nešťastí. Podarilo sa mu totiž minúť žily, čo znamená, že si ortuť vpichol len pod kožu. Napriek tomu však lekári museli vredy vyrezať, chlapec musel podstúpiť niekoľko nepríjemných zákrokov. Po nich sa však úplne zotavil.

Lekári ho ešte nejaký čas monitorovali, aby zistili, či nedošlo k otrave ortuťou. Neboli však badateľné žiadne príznaky chronickej otravy. Veríme však, že netreba prízvukovať: toto doma za žiadnych okolností neskúšajte.