Do ulíc opäť vyjdú tisíce ľudí: Veľké protivládne protesty dnes pokračujú. Pozrite sa, ktorý máte najbližšie

V piatok 21. marca pokračujú občianske protesty s názvom „Slovensko je Európa!“ Do ulíc vyjdú ľudia vo viac ako 40 mestách doma aj v zahraničí.

„Chceme patriť do Európy a zostať súčasťou európskych spoločenstiev. No včerajší návrh zákona ukázal, že už nejde len o fotky s Putinom – ide o reálne ťahanie Slovenska do ruského sveta. Preto sa dnes stretávame na námestiach po celom Slovensku aj v zahraničí,“ píše na sociálnej sieti Mier Ukrajine.

„V Bratislave sa vidíme na Námestí slobody. Kultúrny program začína o 17:00, zhromaždenie o 18:00. Vystúpi aj Tono S, ktorý nikdy nemá problém postaviť sa za správnu vec. Slovensko nie je gubernia. Slovensko je Európa!“ dodala iniciatíva.

Okrem Bratislavy sa však bude protestovať aj v desiatkach ďalších miest nielen na Slovensku, ale aj vo svete, konkrétne v Amsterdame, Bruseli, Madride, Berlíne, Oxforde, Londýne, Štokholme a v Zürichu.