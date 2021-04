Do plánu zapojili aj helikoptéry. Nenápadná krajina zaočkovala až 60 % obyvateľstva v rekordne krátkom čase

Slovensko je momentálne na konci rebríčka v rýchlosti očkovania občanov. Hlavným dôvodom je pritom pomalé dodávanie vakcín a nedostatočný personál, ktorý by bol schopný takto ľudí očkovať rýchlejšie. Táto krajina však ide názorným príkladom pre zvyšok sveta a momentálne má zaočkovaných takmer 60 percent obyvateľov.

Za týmto úspechom stál malý počet obyvateľov, dobre premyslený plán a obrovská skupina dobrovoľníkov. S ich prepracovaným programom na vakcináciu sa podarilo zaočkovať viac ako polovicu obyvateľov v priebehu jedného týždňa. Ich obrovskou podporou bol aj darček v podobe 600 – tisíc dávok vakcíny AstraZeneca zadarmo od indického inštitútu ako prejav spolupatričnosti.

Bhután očkuje ľudí v rekordnom čase

Himalájske kráľovstvo Bhután v stredu oznámilo, že v priebehu deviatich dní dostalo prvú dávku vakcíny proti koronavírusu približne 60 percent jeho obyvateľstva. Informovala o tom agentúra AFP. Z celkových 770 – tisíc obyvateľov Bhutánu, bolo prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeenca, ktorú darovala India, dosiaľ zaočkovaných 470 – tisíc ľudí.

Bhután spustil očkovanie 27. marca a ako cieľ si stanovil v priebehu týždňa zaočkovať 533 – tisíc dospelých osôb – s výnimkou tehotných žien, žien tesne po pôrode či ľudí s určitými zdravotnými problémami a vážne chorých pacientov. Neskôr bol tento pôvodný plán upravený a lehota predĺžená o niekoľko týždňov.

Zapojené boli aj helikoptéry

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva pre AFP uviedla, že momentálne sa zdravotníci zameriavajú na očkovanie ľudí starších ako 70 rokov a osôb so zdravotným postihnutím. V Bhutáne zaznamenali od začiatku pandémie 896 prípadov nákazy koronavírusom a jedno súvisiace úmrtie. Do úspešného plánu bola zapojená väčšina zdravotníkov, ktorí si k priebehu pomáhali napríklad aj helikoptérami, aby sa mohli dostať do ťažko prístupných horských oblastí. Niektoré časti procesu pritom trvali aj 5 dní.

Rýchlosť očkovania v Bhutáne podľa AFP predstihuje viaceré krajiny, ktoré v tejto oblasti zaujali vedúcu pozíciu vrátane Spojených arabských emirátov, Izraela či súostrovia Seychely. V prepočte na počet obyvateľov má najrýchlejšie tempo očkovania Izrael, kde obe dávky vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech dostalo už viac ako polovica tamojšieho obyvateľstva.