Do obehu sa dostala nová minca, mnohí sa možno o ňu „pobijú“. Ak patríte do tejto skupiny ľudí, budete ju chcieť tiež

Do bežného obehu sa v Spojenom kráľovstve tento týždeň dostala jednolibrová minca s portrétom kráľa Karola III. Kráľovská mincovňa (RM) dodala do bánk a na poštové úrady takmer tri milióny kusov týchto kovových platidiel, informuje TASR podľa stanice BBC News a denníka The Guardian.

Na zadnej strane jednolibrovky je zobrazený pár včiel. Ide o jednu z ôsmich nových mincí, ktorých reverz obsahuje motívy chránených živočíšnych a rastlinných druhov vyskytujúcich sa na území Spojeného kráľovstva. Dizajn mincí oslavuje panovníkovu lásku k prírode a zdôrazňuje dôležitosť ochrany životného prostredia.

Nové vzory platidiel predstavila RM vlani v októbri, pričom prvou mincou s vyobrazením Karola III., ktorá sa v decembri dostala do bežného obehu, bola 50-pencovka. Ostatné nominálne hodnoty začnú cirkulovať v priebehu zvyšku roka v súlade s dopytom.

Dvojlibrovka obsahuje florálny motív pozostávajúci zo symbolov historických krajín Spojeného kráľovstva – ruže (Anglicko), narcisu (Wales), bodliaka (Škótsko) a ďateliny (Severné Írsko). Na jednopencovke je zobrazený pĺšik lieskový, na dvojpencovke veverica obyčajná, na päťpencovke dubový list, na desaťpencovke hlucháň hôrny, na 20-pencovke mníšik a na 50-pencovke losos.

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila RM na vzorke takmer 3000 respondentov, je spomedzi všetkých ôsmich mincí najobľúbenejšia práve jednolibrovka, za ňou tesne nasleduje dvojpencovka.

Veľkosť a tvar mincí zostávajú nezmenené, čo je kľúčové z dôvodu stále rozšíreného používania mincí v predajných automatoch, samoobslužných pokladniach supermarketov a parkovacích hodinách. Čísla označujúce hodnotu mincí sú však zväčšené, čo deťom pomôže platidlá lepšie identifikovať a naučiť sa počítať.

V obehu aj mince s podobizňou kráľovnej Alžbety II.

Mince s podobizňou kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela v roku 2022, zostávajú naďalej v aktívnom obehu a budú sa postupne vymieňať, keď sa poškodia alebo opotrebujú. Predchádzajúca sada bola zavedená v roku 2008 a ešte nejaký čas bude dominovať 29 miliardám mincí, ktoré sú v Spojenom kráľovstve v obehu.

Začiatkom júna boli vydané prvé bankovky s portrétom Karola III. v nominálnej hodnote päť, desať, 20 a 50 libier. V súlade s pokynmi kráľovskej domácnosti sa nové bankovky budú tlačiť len na výmenu tých, ktoré sú opotrebované, a na pokrytie celkového zvýšeného dopytu. Cieľom tohto prístupu je minimalizovať environmentálny a finančný vplyv zavedenia nových bankoviek.