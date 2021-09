Dnes je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že budete mať sex s bratrancom alebo sesternicou ako v minulosti

Online zoznamky či rôzne zoznamovacie aplikácie nám otvorili dvere do nového sveta. Ich úlohou je uľahčiť nám zoznamovanie sa s novými ľuďmi a hľadanie toho ideálneho partnera. Napriek tomu sa však incest v súčasnosti deje častejšie, než v dávnej minulosti, kedy ľudia nemali také vymoženosti, aké máme dnes.

Manželstvá medzi bratrancami a sesternicami sú častejšie, ako by ste si mysleli

Štúdia publikovaná v časopise Evolution in Health and Medicine je vskutku šokujúca, informuje totiž, že až v 1 z 10 prípadov sa manželstvá uzatvárajú medzi bratrancami a sesternicami z prvého a druhého kolena. Najčastejšie sa tak deje v Afrike či v Ázii, pričom páry ani nemusia vedieť, že sú v príbuzenskom vzťahu.

Mohlo by sa zdať, že v dávnej minulosti sa niečo takéto dialo oveľa častejšie ako dnes, to je však omyl. Ako píše portál IFLScience, analýza DNA preukázala, že v súčasnosti sa takéto manželské zväzky vyskytujú dokonca častejšie, než v minulosti.

Incest predstavuje vážne riziko, niektoré živočíšne druhy urobia čokoľvek, len aby sa mu vyhli, ak je to možné. Napríklad, slony vyženú mladých samcov zo stáda, aby boli nútené hľadať si samičky na párenie v iných stádach. Čo sa ľudí týka, v minulosti nebolo také jednoduché presunúť sa z jedného mesta do druhého, nehovoriac napríklad o inom štáte. Mohlo by sa preto zdať, že bolo pomerne bežné, že ľudia uzatvárali zväzky a mali deti s blízkymi príbuznými.

Pre vedcov je to veľká záhada

Podľa štúdie publikovanej v časopise Nature Communications to tak ale nebolo. Dôkazom je analýza vzoriek DNA získanej od 1 785 ľudí žijúcich v čase pred 450 000 rokmi až po nedávno minulé storočia. Výsledky ukázali, že len 53 z nich (teda 3 %) malo rodičov, ktorí boli bratranec a sesternica z prvého kolena. V jednom z prípadov bol potomok výsledkom incestu medzi bratom a sestrou alebo rodičom a potomkom.

Pre vedcov je záhadou, ako je možné, že v čase, keď ľudia nemali moderné prepravné prostriedky, k incestu nedochádzalo častejšie. Jednou z možností je, že sa organizovali veľké udalosti, počas ktorých sa schádzali ľudia z rôznych kútov krajiny a hľadali si vhodných partnerov.

Takéto príležitosti však nevyužíval každý. Príkladom je egyptská kultúra, v ktorej bolo bežné, že faraóni uzatvárali manželské zväzky so svojimi súrodencami. Ku genetickým ochoreniam však následkom incestu dochádzalo aj v európskych kráľovských rodinách.