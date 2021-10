Dizajn osmičky, vnútro ako trinástka: Nový iPhone SE 3 bude ďalším z najlacnejších smartfónov od Apple

Gigant Apple len pred pár týždňami predstavil novú várku modelov s označením iPhone 13. Už teraz je však jasné, že fanúšikovia tejto značky na ďalší nový model nebudú čakať dlho. Prísť má totiž už na jar 2022 ďalšia lacnejšia verzia iPhonu, ktorá má byť pokračovateľom línie SE. Ako bude vyzerať?

Odpoveď na predchádzajúcu otázku je trošičku zapeklitá, prvýkrát sa totiž na internete objavili rozdielne informácie o tom, čo má nový iPhone SE 3 ponúknuť. Ako informoval portál Živé.sk, isté je, že vnútro nového telefónu prejde obmenou a bude modernejšie a výkonnejšie. Analytici, ktorých predpovede zo zákulisia spoločnosti Apple často prinášali hodnoverné informácie, sa však tentoraz nevedia zhodnúť na konkrétnom dizajne.

Kým niektoré weby zamerané na top novinky z prostredia spoločnosti pred pár dňami informovali o tom, že nový iPhone SE 3 sa bude dizajnom ponášať na iPhone XR, teda bude mať displej na celú výšku zariadenia, iný rešpektovaný analytik, Ross Young, najnovšie tvrdí, že Apple zostane verný dizajnu, aký predstavil na iPhone SE 2020. To znamená, že bude disponovať tradičným fyzickým tlačidlom Home so senzorom Touch ID.

Informácií o iPhone SE 3 je aktuálne len veľmi málo, správy z viacerých webov ale potvrdzujú, že minimálne prvky základnej výbavy prejdú vynovením. Tieto modely by tak mohli dostať najnovší čipset A15 Bionic s modemom Qualcomm X60. To znamená, že tieto modely budú podporovať 5G konektivitu. Z nových modelov si SE 3 „zoberie“ aj zvýšenú odolnosť IP67.

Zmena nenastane ani v počte fotoaparátov, vzadu bude stále jeden a rovnako tak zostane aj batéria s nízkou kapacitou len 1821 mAh. Displej by mal disponovať rozlíšením 1334×750 pixelov.

Cieľovou skupinou týchto „slabších“ telefónov od Apple sú predovšetkým tí zákazníci, ktorí iPhone nikdy nevlastnili a prostredie operačného systému iOS je pre nich neznámou. Apple ich chce nalákať nižšou cenovkou, očakáva sa, že základný model bude stáť pod 500 eur. Minuloročný model iPhone SE 2020 začínal na cene 479 eur. Predpokladá sa, že aj SE 3 si takúto cenu udrží tiež.

Čo sa týka modelu iPhone SE s dizajnom iPhone XR, tak ten je podľa analytika Rossa Younga stále v hre. Apple však jeho uvedenie na trh odložil až na rok 2024. Nové SE 3 sa má podľa neho volať iPhone SE Plus.

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" – 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi

— Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021