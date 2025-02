Diváci Sľubu už toho majú dosť, upozorňujú na chybu v seriáli. Je tak očividná, že nad ňou len nechápavo krútia hlavou

Denný seriál vo vysielaní nahradil obľúbenú Mamu na prenájom. Na rozdiel od nej však neukázal rodinné vzťahy v súčasnosti, ale preniesol divákov do 80. rokov, kedy bolo oblečenie farebnejšie a účesy viac nadýchané. Niečo však divákom na vzhľade postáv predsa len nesedí.

Ako sme vás informovali v článku, hoci je seriál Sľub medzi divákmi mimoriadne populárny, postupne si v ňom začínajú všímať chyby. Napríklad si nemyslia, že by v skutočnom živote Milanovi prešlo jeho správanie a veria, že za neplatenie výživného by bol už dávno potrestaný. Je tu však ešte jedna chyba, ktorá sa nedá prehliadnuť a divákom začína liezť na nervy.

Nie je im zima?

V seriáli sme videli začiatok školského roka a postupne sme sa presunuli do októbra. Navyše sa už začínajú riešiť Vianoce, keďže Milan tvrdí, že na tieto sviatky chcú byť deti s ním. To svedčí o tom, že sa v seriáli pomaly, ale isto ochladzuje, a už by sme ťažko hovorili o babom lete. To si, samozrejme, všimli aj diváci, ktorí len nechápavo krútia hlavou.

Hoci by sa mohlo zdať, že na tejto scéne ľudí najviac zaujalo Roháčovo manipulatívne správanie, nie je to tak. Jeho slová o Vianociach totiž donútili ľudí zamyslieť sa, a v komentároch vyjadrili svoju nespokojnosť. „V októbri, kedy sa má dej odohrávať, sa NENOSIA letné šaty a tričká… Seriál stál veľa času, čakala som viac profesionality,“ skonštatovala diváčka.

Ďalšia sa hneď pridala: „V októbri sa v tých rokoch nosili už prechodné bundy. Bývalo chladno.“ Tretia súhlasí: „Presne. A Zuzka nosí v októbri letné šaty na ramienka.“ Štvrtá zas píše: „Chodia oblečení v októbri ako v júli.“