Dinosaury boli len slabý odvar. Pred 2 miliardami rokov vyhynulo 99,5% života na Zemi

Ak hovoríme o masovom vymieraní organizmov, väčšina ľudí si spomenie na koniec éry dinosaurov. V histórii našej planéty dokázalo ľudstvo identifikovať 5 udalostí, ktoré označujeme za obdobia masového vymierania druhov, pričom aktuálne vedci upozorňujú na hrozbu toho šiesteho. Oproti tomu, čo sa na Zemi udialo pred približne 2 miliardami rokov, je však vyhynutie dinosaurov len slabým odvarom.

Až 99% živých organizmov vyhynulo pri udalosti, ktorú vedci nazývajú veľkou oxidačnou udalosťou, tvrdí nová štúdia uverejnená vo vedeckom časopise PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Udalosť, ku ktorej došlo pred približne 2 miliardami rokov, je podľa vedcov zrejme najväčšou zmenou v histórii našej planéty, informuje americká CNN. Vedci sa pri svojom novom výskume zamerali na štúdium veľkej oxidačnej udalosti, ktorá sa zvykne nazývať aj kyslíkovou katastrofou. Vieme, že táto udalosť spôsobila masové vyhynutie organizmov, no až do nedávna sme netušili v akom rozsahu.

Pred miliónmi rokov žili na Zemi iba jednoduché mikroorganizmy schopné fotosyntézy. Tieto organizmy na jednej strane vyčerpávali množstvo živín v biosfére a na druhej strane produkovali kyslík s ktorým, zjednodušene povedané, Zem nemala čo urobiť. V priebehu miliónov rokov tak množstvo kyslíka v atmosfére náramne vzrástlo, čo viedlo k jej veľkej oxidácii.

Veľké množstvo kyslíka v atmosfére zmenilo aj jej chemické zloženie. Vedci predpokladajú, že metán, ktorý je silným skleníkovým plynom, oxidoval vo veľkom množstve na oxid uhličitý. Ten je síce tiež skleníkovým plynom, no porovnateľne slabším a menej agresívnym, ako metán. Za následok to malo spomalenie skleníkového efektu atmosféry, ochladenie Zeme a nástup ľadovej doby známej ako Hurónske zaľadnenie.

Zmeny v chemickom zložení atmosféry, ktoré sa následne odzrkadlili aj v klimatických podmienkach našej planéty, mali podľa vedcov za následok vyhubenie možno až 99,5% života na Zemi. Vyplýva to z expertízy vzoriek baritu starého viac ako 2 miliardy rokov odobratých z kanadských Belcherových ostrovov.

Rozsah masového vymierania po veľkej oxidačnej udalosti vedci doposiaľ len odhadovali. Teraz už vedia, že planéta si s nadmerným množstvom kyslíka produkujúcich organizmov poradila priam celoplošne. Zjednodušene povedané, organizmov, ktoré produkovali kyslík, bolo priveľa a preto sa ich príroda musela zbaviť a v nasledujúcich miliardách rokov vytvoriť homogénnejšie prostredie producentov i konzumentov.