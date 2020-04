Dievča s perlovou náušnicou odhalilo nové tajomstvá. Odborníci ich roky prehliadali

Je to dielo Johannesa Vermeera a dočkalo sa nielen množstva reprodukcií, ale aj filmového či knižného spracovania. Aj keď však tento obraz skúmajú laici aj odborníci už desaťročia, aj dnes odhaľuje tajomstvá, ktoré si doposiaľ nikto nevšimol.

Kto vlastne dievča na obraze je?

Vermeerovo Dievča s perlovou náušnicou, ktoré vzniklo zrejme v roku 1665, je jedným z jeho najslávnejších obrazov, do dnešného dňa sa však nepodarilo zodpovedať otázku, kto vlastne tá dáma je. Ako však informuje portál The Guardian, obraz ani po rokoch nevydal svoje tajomstvo a identita dievčaťa ostáva stále záhadou. O Dievčati s perlovou náušnicou sa však v rámci projektu The Girl in the Spotlight podarilo zistiť množstvo ďalších zaujímavých vecí.

Holandskí odborníci z galérie Mauritshuis v Haagu si napríklad prvýkrát všimli, že dievča na obraze má jemné mihalnice a za ňou sa pravdepodobne nachádza zelený záves. Doteraz panoval názor, že dievča mihalnice nemá, pretože Vermeer maľoval idealizovanú podobu dievčaťa alebo abstraktnú tvár. Jemné, takmer neviditeľné mihalnice sú však dôkazom toho, že Johannes Vermeer maľoval skutočnú postavu a jej pozorovaniu venoval dlhé hodiny.

Pohľad na obraz vždy ponúka niečo nové

Výskum bol skutočne rozsiahly, odborníci sa zamerali aj na to, ako Vermeer obraz maľoval, aké zmeny počas maľovania urobil, aké pigmenty použil a dokonca sa podarilo zistiť aj to, odkiaľ pochádza pigment, ktorým maliar stvárnil biely odlesk na perlovej náušnici. Pre zvedavcov – pochádza z anglického Peak Districtu. Červené farbivo bolo vyrobené z hmyzu žijúceho v Mexiku a modré farbivo je zas vyrobené z kameňa, ktorému sa hovorí lapis lazuli a dovážal sa z dnešného Afganistanu.

Odborníci hovoria, že aj keď sa identitu dievčaťa nepodarilo odhaliť, nemusí to byť na škodu. Každý si totiž môže obraz interpretovať vlastným spôsobom a nemusí sa viazať k známym faktom. Mnoho ľudí sa k obrazu neustále vracia práve preto, že je opradený množstvom záhad a zakaždým ponúkne divákovi niečo nové. Tracy Chevalier o Dievčati s perlovou náušnicou napísala rovnomennú knihu a vyjadrila v nej názor, že dievča slúžilo ako chyžná a Vermeerovi pózovala v tajnosti.