Diaľnica D1 je v tomto úseku dočasne uzatvorená, dôvodom je dopravná nehoda. Vodiči musia počítať so zdržaním

Ako vyplýva zo správ trenčianskej polície, z dôvodu dopravnej nehody osobného motorového vozidla v 171 kilometri v smere na Žilinu sa uzatvorí diaľnica D1. Strážcovia zákona o tom informujú na sociálnej sieti.

Diaľnica sa uzatvorí približne na jednu hodinu, no polícia upozorňuje motoristov, že musia počítať so zdržaním. „Odklon dopravy bude realizovaný cez Považskú Bystricu. Rátajte so zdržaním,“ píše sa na facebookovej stránke trenčianskej polície.