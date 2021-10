Deti na základných školách už nemusia nosiť rúška. Rezort zdravotníctva vysvetlil, ako likvidovať samotesty

Od pondelka už rúška nie sú povinné pre žiakov základných škôl (ZŠ), špeciálnych ZŠ a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom. Výnimka platí len v triede počas vyučovania. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu, teda napríklad na chodbe, v šatni či na toaletách. “V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné,” spresnil odbor komunikácie ÚVZ. Zmena sa netýka ani stredoškolákov, keďže odborníci predpokladajú, že majú viac kontaktov.

ÚVZ nosenie rúška aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti novému koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam. Ak sa rodičia detí v triede dohodnú, že žiaci naďalej budú nosiť rúška, je to samozrejme možné. Objavili sa totiž obavy z nákazy u niektorých rodičov, ktorí napríklad žijú v jednej domácnosti aj so starými rodičmi.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová ešte minulý týždeň na tieto podnety reagovala tak, že rodičia aj starí rodičia by sa mali v prvom rade zaočkovať, kedy sa riziko vážneho priebehu covidu výrazne znižuje.

Ako likvidovať samotesty, ktoré používajú deti

“Antigénové testy, ktorými sa testujú žiaci v domácnostiach, sa môžu likvidovať normálnym spôsobom ako bežný odpad. Je to to isté ako keď máme v domácnosti pozitívneho na ochorenie COVID-19 a vyhadzujeme použité vreckovky alebo jeho iný biologický materiál,” povedala Prokopová.

Poznamenala, že v tomto prípade nie je “koncentrácia infekčnej nálože” taká veľká, aby sa nejakým spôsobom ohrozila spoločnosť. “Ak to robíme vo veľkom, napríklad v nemocnici je veľké množstvo biologického odpadu, tak sa to musí likvidovať iným spôsobom,” poznamenala.

Podľa Prokopovej má význam pravidelné testovanie žiakov dvakrát do týždňa, a to v pondelok a vo štvrtok ráno pred školským vyučovaním. Dôvodom podľa nej je zachovanie čo najdlhšej prezenčnej školskej dochádzky. Zároveň odporúča, aby rodičia u detí, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19, požiadali o bezplatný PCR test. Upozornila na to, že dieťa s príznakmi ochorenia do školy nepatrí a majú kontaktovať pediatra. Zároveň dodala, že potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 môžu dať len tým deťom, ktoré mali ochorenie potvrdené PCR testom.

Z dát ministerstva školstva vyplýva, že uplynulý týždeň bolo vykonaných u žiakov 225.697 antigénových samotestov. Pozitivita dosiahla 0,26 percenta.