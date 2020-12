Desivá a nechutná jazda plná mŕtvych tiel: Takto bude vyzerať nový diel hororovej série Pach krvi

Len prednedávnom sme vás informovali o vzniku nového pokračovania známej hororovej série Pach krvi, ktoré bude rebootom a všetko sa začne odznova. Teraz však fanúšikovia desivých hororov dostali k náhľadu aj prvý trailer, ktorý sľubuje všetko to, čo tvorcovia ohlásili už dávnejšie.

Bude to ešte brutálnejšie a ešte nechutnejšie, tvrdili tvorcovia, keď ohlásili koniec nakrúcania nového dielu hororovej série Pach krvi (Wrong Turn). Toto síce prvý zverejnený trailer nemôže tak úplne potvrdiť, no zo záberov, ktoré obsahuje, to vyzerá tak, že fanúšikov série čaká naozaj solídny reboot.

Skupina priateľov v horách čelí bande krvilačných kanibalov

V ňom bude hlavnými hrdinami skupinka priateľov, ktorá sa rozhodne stráviť pár dní turistikou v Harpers Ferry v Západnej Virginii, teda v lesoch, do ktorých nikto neodporúča ísť, pretože v nich turisti záhadne miznú.

No a rovnako, ako pre mnohých ďalších, ani pre túto skupinku návšteva lesa nedopadne práve najlepšie, keďže práve tu sa spoznajú s komunitou zvanou „Nadácia“ (The Foundation). Tú tvoria ľudia, ktorí v horách žijú od doby pred americkou občianskou vojnou a neznámych cudzincov vôbec nemajú v láske. Čo to značí, si môže každý domyslieť sám. Isté je však minimálne jedno – nie všetci zo skupiny priateľov výlet v horách prežijú a niektorí umrú veľmi násilnou a krvavou smrťou.

Viac prezradí upútavka, ktorú si môžete pozrieť nižšie.

Horor v rukách tých najlepších

Režisérom rebootu Pachu krvi bude uznávaný režisér Mike P. Nelson (režíroval napríklad horor The Domestics), ktorý práce na projekte dokončil ešte minulý rok. O scenár sa postaral autor pôvodného filmu celej série, Alan B. McElroy. To naznačuje, že projekt mali pod palcom skutočne skúsení tvorcovia.

O tom, že o krvavé a násilné scény vo Wrong Turn nebude núdza, svedčí aj rating R, ktorý snímke udelila americká Filmová asociácia (MPA). Tá za veľkou mlákou hodnotí prístupnosť filmov a v praxi to znamená, že na tento film v amerických kinách nepustia nikoho pod 18 rokov.

Hlavné postavy stvárnia pre bežného diváka síce menej známe mená, za to však so skúsenosťami na úspešných projektoch. Nájsť medzi nimi možno hercov ako Matthew Modine (Stranger Things), Damian Maffel (The Strangers: Prey at Night), David Hutchinson (American Horror Story) či Emma Dumon (The Gifted) a ďalších.

V slovenských kinách ho zrejme neuvidíme

Snímka bude napokon aj kvôli koronavírusovej pandémii uvedená v amerických kinách len počas jedného večera, a to 26. januára 2021. Potom by sa mala objaviť vo VOD distribúcii. Či s ňou možno počítať aj v slovenských kinách, zatiaľ nevedno.

Pôvodný Pach krvi s Elizou Dushku (seriály Tru Calling, Dollhouse) v hlavnej úlohe do kín dorazil v roku 2003. Nízkorozpočtový horor si vtedy získal srdcia divákov po celom svete a oslávil nemalé finančné úspechy. O štyri roky neskôr sa preto dočkal rovnako (viac-menej) obstojného pokračovania.

Potom sa ale séria začala vymykať z rúk a zvyšné pokračovania sa už na svojich predchodcov ani zďaleka nechytali. Celkovo vzniklo 6 filmov, uvidíme teda, čo prinesie plánovaná „sedmička“ v poradí.