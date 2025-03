Desiata séria Dunaja, k vašim službám odštartuje s poriadnym napätím. Diváci majú obavy o viacero postáv

Dunaj, k vašim službám má oficiálne za sebou deväť úspešných sérií. Už dnes televízia Markíza odvysiela začiatok desiatej, na ktorú sa diváci mimoriadne tešia už len pre to, že by sa do nej mala vrátiť Lena. Ešte skôr sa však do deja vrátil Ludwig a poriadne zamiešal karty.

Dej Dunaja, k vašim službám sa v súčasnosti zameriava na viacero dejových línií. Anna sa ešte vždy skrýva, hoci Tereza je stále bližšie k odhaleniu jej tajomstva, keďže už vie o skrini, aj o tom, že Magdino srdce v skutočnosti patrí Lackovi. Holubcov lov na Kudličku tiež pokračuje, aj keď ho pomaly ale isto marí Klára a Ludwig je odhodlaný získať späť svoju rodinu – Helgu a Elizu, o ktorej je presvedčený, že je jeho dcéra.

Obávajú sa o osudy obľúbených postáv

Situácia sa stále viac vyostruje. To si všimli aj diváci, keďže napríklad jeden z komentárov k ukážke k prvej epizóde desiatej série znie: „Nepáči sa mi, že sa počas tejto série všetko iba zamotáva. Keď pribudne nová zápletka, tak by sa aspoň jedna mala ukončiť. Nie je dobré, keď sa všetko príliš dlho naťahuje. Odrádza to potom divákov.“

Diváci mali totiž celú deviatu sériu dôvod obhrýzať si nechty od nervozity. Najprv čakali, kedy konečne odhalí Marína pravdu a uvedomí si, že klame Milan a nie Alenka. Potom sa do deja zamiešala Jarka a opakovala Evine chyby z prvej série. A netreba zabúdať ani na to, že u Kučerovcov na povrch vyplávali tajomstvá z minulosti. To však nie je všetko.

„Chudák Lacko,“ reaguje diváčka na ukážku. Zdá sa totiž, že desiata séria začne tým, že doplatí na svoju lásku s Magdou a po tom, ako ich odhalia, si gardisti z neho spravia cieľ.

V ďalšom komentári zas stojí: „Ja sa bojím o Šarlotu, aj o Laca.“ Druhou postavou, ktorej život je v ohrození, je Šarlota. Tá sa totiž v minulej sérii vrátila k Matúšovi, no Matúš už nie je ten muž, ktorého kedysi spoznala a milovala. „Dúfam, že Matúš neublíži Šarlote,“ obáva sa iná diváčka. Ďalšia zas píše: „Štve ma ten Matúš. Tak tú Šarlotu „oblbuje“. Divím sa, že ho ešte neodhalila.“