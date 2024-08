Dávajte si pozor, v raji Slovákov vyčíňa nebezpečný hmyz. Jeho uštipnutie môže mať fatálne následky

Trápi domácich aj turistov, v Chorvátsku sa rozšíril nebezpečný hmyz. Človek môže po jeho uštipnutí skončiť veľmi zle.

Článok pokračuje pod videom ↓

V Slovákmi obľúbenej letnej destinácii sú čoraz častejšie útoky sršňov, veľa pacientov hľadá pomoc po tom, čo ich uštipnú, píše Dnevnik.hr. Pohotovosť v Záhrebe musí zasahovať každý deň niekoľkokrát, prípady sú bolestivé a pre niektorých môže byť útok tohto hmyzu smrteľný.

Portál informoval o Igorovi z obce Stubičke Toplice, ktorý išiel do kôlne po rebrík, pričom ho napadol roj sršňov. Po minúte či dvoch mal pocit, že nemá kyslík a akoby ho niekto udrel do kolien. Následne spadol na zem a skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Až do uštipnutia netušil, že je alergický.

Podľa chorvátskeho lekára menom Darko Sinjeri smrť najčastejšie nastáva v dôsledku udusenia, obeť má krátko po bodnutí pocit slabosti a malátnosti. V mieste pichu môže byť koža úplne začervenaná, môžu sa vytvárať aj pľuzgiere, akoby nás popálila žihľava, vysvetlil.

Chorváti musia často zo svojich domovov odstraňovať veľké hniezda. Podobnú situáciu si vraj dlho nepamätajú.

Obyvateľov destinácií pri mori tiež trápi jeho znečisťovanie, pláže v niektorých oblastiach zaplavujú fekálie a toaletný papier, písali sme o tom nedávno.