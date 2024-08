Dávajte si pozor, schránky niektorých ľudí zaplavili podozrivé listy. Podvodníci prišli s rafinovanou taktikou, toto skúšajú

Podvodníci v hlavnom meste prichádzajú čoraz s rafinovanejšími taktikami. Najnovšie chcú od ľudí vymámiť peniaze prostredníctvom listov, v ktorých žiadajú uhradiť platby za vývoz odpadu. Na praktiky už upozorňuje aj polícia, o prípade informuje portál Správy STVR.

Niektorí Bratislavčania si v poslednom období v schránkach našli listy, v ktorých bolo rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad. To väčšinou mesto posiela začiatkom roka elektronicky, prípadne doporučene do vlastných rúk. Podozrivým prvkom bolo aj to, že takéto rozhodnutie dostali v niektorých prípadoch obaja obyvatelia konkrétneho bytu – teda manžel a manželka. Polícia občanov vyzýva, aby si takéto listy vždy radšej overili.

„Tieto prípady evidujeme zatiaľ iba na území piateho bratislavského okresu. Avšak nie je vylúčené, že aj v iných mestských častiach Bratislavy, prípadne v okresoch Bratislavského kraja, k takýmto skutkom môže dôjsť,“ vyjadril sa pre STVR hovorca krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Ako hovoria ďalšie informácie, mesto už v súvislosti s podvodnými rozhodnutiami spolupracuje s políciou a pripravuje právne kroky. Neznalí, prípadne menej pozorní obyvatelia si totiž listy nemusia overiť a podvodníkom môžu skutočne zaplatiť.