Dáta bez pátosu: Delta sa po východe a severe bude šíriť v ďalšej oblasti. Analytici majú aj dobré správy

Koronavírus a jeho Delta variant sa najrýchlejšie šíril najmä na severe a východe Slovenska. Podľa informácii z projektu Dáta bez pátosu sa postupne začne nákaza šíriť primárne na juhozápade, pričom výraznejšie postihne aj Bratislavu.

COVID-19 opäť zaťažuje Slovensko naplno, no podľa Dát bez pátosu je situácia v našej krajine na dobrej ceste. Čo sa však týka Delta variantu, po severnej a východnej časti Slovenska sa postupne presunie na juhozápad. Tamojšie okresy majú očakávať vyšší počet nakazených, no zároveň nízke číslo hospitalizácií. “Posun Delty do zaočkovaných okresov na juhozápade, čo prispieva k celkovej vysokej incidencii (výskytu) vírusu je dobrou správou. Bude tam veľa infikovaných, ale menej hospitalizovaných ako z okresov SEVERU,” píšu v statuse na sociálnej sieti Facebook Dáta bez pátosu.

Odborníci však upozorňujú aj na rastúci trend vakcinácie proti COVIDU-19. Očkovanie sa na Slovensku rozbehlo rýchlejším tempom. Prvou dávkou očkujú okolo 3-tisíc pacientov denne, treťou okolo 10-tisíc denne.