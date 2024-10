Danko reaguje na manévre v NRSR: Národniari sa nenechajú vydierať, koalícia v budúcnosti proti Huliakovcom zakročí

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS sa nenechajú vydierať. Vyhlásil to podpredseda parlamentu a líder koaličnej SNS Andrej Danko. Skritizoval postup nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka pri hlasovaní v parlamente.

Pripustil, že v budúcnosti sa môže meniť harmonogram hlasovania.

Danko kritizuje Huliaka

„Nepamätám si situáciu, že by poslanci NR SR podmieňovali svoje politické predstavy ultimatívne a blokovali NR SR tak, ako sa to v utorok (29. 10.) stalo vďaka poslancovi Huliakovi a dvom, ktorí sa k jeho ambícii hlásia,“ uviedol.

Verí, že sa situácia s uznášanianeschopnosťou poslancov už nebude opakovať.

Koalícia v stredu pri hlasovaní podľa Danka ukázala, že má v parlamente väčšinu. „Premiér Robert Fico (Smer-SD) stále ráta so 79,“ povedal.

V prípade, že by poslanci okolo Huliaka podmieňovali podporu koalície splnením ekonomických požiadaviek, koalícia bude podľa Danka rázne konať. „Nikto im ich nesplní,“ podotkol.

Chystajú zmeny

Nesúhlasil by ani s tým, ak by poslanci okolo Huliaka žiadali ministerské kreslo. Líder SNS zároveň avizoval, že v budúcnosti by sa mohol upraviť harmonogram hlasovania.

„A to tak, že sa bude hlasovať len niektoré dni, čo požadujú aj poslanci v koalícii, ale aj v opozícii, aby mohli oveľa viac pracovať aj v regiónoch,“ povedal.

Nezaradení poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík nedávno odišli z klubu SNS, no deklarovali podporu koalícii. V utorok (29. 10.) však oznámili, že sa dva dni nebudú zúčastňovať na rokovaní parlamentu.

Očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu a podpíšu memorandum o spolupráci. V utorok sa preto poslancom nepodarilo ani raz hlasovať o prerokovaných bodoch.

Nezišiel sa totiž dostatočný počet poslancov, prezentovalo sa ich vždy menej ako 76. Okrem uvedenej trojice poslancov koalícii chýbal v utorok aj Ján Blcháč (Hlas-SD). V stredu sa už podarilo poslancom zákony odhlasovať.