Daniel Craig si v najnovšom filme zahrá geja. Prehovoril o tom, aké to bolo točiť sexuálnu scénu s oveľa mladším hercom

Hoci si väčšina ľudí spája tohto herca s rolou Jamesa Bonda, tentoraz ho vo filme neuvidia obklopeného nádhernými ženami. Naopak, zahrá si homosexuála, ktorý zažije emocionálne, ale tiež intímne spojenie s mladými mužmi.

Film Queer, ktorý je adaptáciou druhého rovnomenného románu Williama S. Burroughsa, sleduje Craiga ako Williama Leeho – mladého muža, ktorý sa zaujíma o vojaka amerického námorníctva, nedávno prepusteného z Jacksonville na Floride. Tento film je podľa informácií portálu Variety navyše debutom hereckej kariéry speváka Omara Apolla.

Scény s mladšími mužmi

Craig vo filme hrá amerického spisovateľa v Mexiku v 40. rokoch minulého storočia, ktorý sa zamiluje do mladého emigranta, ktorého si zahral Drew Starkey zo seriálu Outer Banks. „Je to taký krásny človek. Mali sme šťastie, že do filmu išiel niekto taký mladý a taký oddaný a zároveň jednoducho zbehlý vo svete,“ opísal Craig ich chémiu počas scén.

Počas filmu však nevidieť len ich milostný príbeh. Craigova postava v ňom má totiž sex s postavou, ktorú si zahral Apollo. „Omar je nádherný človek,“ povedal Craig na nedávnom premietaní filmu režiséra Lucu Guadagnina v CAA, ktoré organizovala Barbara Broccoli. „Musíte sa len o seba navzájom starať. To je všetko. Všetci sme dospelí. Vieme, o čom to je, a snažíme sa, aby scéna bola čo najreálnejšia.“