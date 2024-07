Ďalšie prívalové zrážky, ale aj valiace sa búrky: V tomto okrese platí výstraha pred povodňou, nebezpečné počasie pretrváva

V okrese Stará Ľubovňa sa môže v sobotu večer vyskytnúť povodeň. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedli meteorológovia. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie najmä malých tokov. SHMÚ predpokladá sprievodné povodňové javy aj mimo tokov. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovať.

Ako ďalej informuje portál iMeteo.sk, búrky by mali vznikať na hraniciach, kde sa bude miešať studený front s teplým a vlhkým vzduchom. „V priebehu nočných hodín by mala búrková činnosť naberať na sile a vytvárať sa bude ďalšia vlna búrok. Intenzívne búrky by sa mali sformovať do búrkového zhluku, ktorý sa bude tiahnuť od juhozápadu naprieč Slovenskom,“ špecifikoval portál.

Podľa predpovede Slovensko zasiahnu dve vlny búrok a obyvatelia by sa mali pripraviť na ďalšie vyčíňanie nebezpečného počasia. To udrie predovšetkým v nočných hodinách.