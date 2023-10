Ďalších Fantastických zverov sa definitívne nedočkáme. Rowlingová o piatich filmoch klamala

Kým štúdio Warner Bros. tvrdo pracuje na novej seriálovej adaptácii knižiek Harry Potter, filmová spin-off séria Fantastické zvery je, zdá sa, definitívne pochovaná. Potvrdil to režisér série David Yates. Prekvapivé sú ale aj informácie, že 5 filmov štúdio nikdy ani nemalo v pláne nakrútiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Film Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) je posledným v spin-off sérii odohrávajúcej sa pred udalosťami opísanými v siedmich knižkách o Harrym Potterovi. Slabé finančné výsledky v kinách po celom svete prinútili štúdio Warner Bros. poobzerať sa po iných spôsoboch, ako vrátiť Potterov svet opäť do povedomia divákov.

Fantastické zvery skončili tretím filmom

Ako pred niekoľkými mesiacmi tvorcovský tím na čele s autorkou knižných predlôh J. K. Rowlingovou oznámil, rozhodlo sa napokon o reboote celej série s novým obsadením a príbeh Harryho Pottera ožije v hranom seriáli. Ten uvedie exkluzívne streamovacia platforma Max.

No kým sa ho dočkáme, prejde ešte veľa času. Dovtedy fanúšikov série zaujíma, ako sú na tom filmy Fantastické zvery. Dôležitý update poskytol nedávno režisér série David Yates, ktorý nemá dobré správy, píše web Screenrant.

Ako totiž uviedol, séria je de facto pochovaná a štúdio o ňu kvôli slabým zárobkom v kinách už nemá záujem. Nepoprel ale, že by sme sa s postavou M.L.O.K.-a Scamandera ešte v budúcnosti nestretli. Nateraz sa ale o ničom nediskutuje a tento spin-off je tak zrejme pochovaný.

Päť filmov nemalo nikdy vzniknúť

Prekvapivé sú ale tiež aj informácie, že štúdio nikdy nemalo v pláne nakrútiť až 5 filmov. Ako Yates pred pár dňami vysvetlil, išlo o niečo, čo vzišlo z hlavy samotnej Rowlingovej a všetkých tým prekvapila.

„Pre väčšinu z nás to bolo prekvapenie. Jo to raz spomenula spontánne na tlačovej konferencii, no nám nikto nepovedal, že filmov bude päť, zaviazali sa mi len k prvému,“ cituje slová Yatesa portál Gizmodo.

„Som si istý, že v určitom okamihu sa k tomuto projektu vrátime. Ale, áno, nehovoril som s Jo, nehovoril som s producentom Davidom Heymanom, nehovoril som s Warner Bros., práve si dávame menšiu prestávku a je to celkom pekné,“ dodal.

Zdá sa teda, že ani samotné štúdio neverilo, že dôjde až na päť filmov, keď už prvý nezarobil toľko, ako predchádzajúce Potterovky. S každým ďalším dielom to pritom bolo ešte horšie.