Ďalšia krajina nás zaradila do oranžovej zóny. Pri vstupe nepotrebujete test, nečaká vás ani karanténa

Belgicko zaradilo Slovensko s platnosťou od pondelka 10. mája do oranžovej zóny. Na cestujúcich zo Slovenska sa tak už nevzťahujú opatrenia v krajine, ktoré vyžadujú predkladanie 72-hodinového negatívneho výsledku na COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.

Pre cestujúcich z oranžovej zóny nie je povinná ani karanténa a opätovné testovanie na ochorenie OCVID-19 na siedmy deň karantény. „Pri cestách do Belgicka ostáva naďalej povinnosť vyplniť Health Passenger Locator Form (formulár pri príchode do krajiny). Nevyplnenie formulára môže mať za následok začatie právneho konania, odmietnutie nástupu dopravcom alebo odmietnutie vstupu do krajiny,“ uvádza MZVEZ SR na svojom webe.

Formulár je potrebné vyplniť najneskôr 48 hodín pred prekročením hraníc. Povinný je pre osoby staršie ako 16 rokov. Mladšie osoby sú vpísané na formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 16 rokov cestuje samostatne, musí formulár vyplniť.

Belgicko rozdeľuje krajiny podľa miery nákazy koronavírusom do troch skupín. Najhoršie sú na tom červené krajiny, nasledujú krajiny v oranžovej zóne a treťou je zelená zóna, v ktorej je riziko infekcie a šírenia ochorenia COVID-19 najnižšie.

V Belgicku je naďalej v platnosti povinnosť nosenia rúšok vo verejnej doprave, na letisku, na stanici, v škole a v práci. Túto povinnosť majú osoby staršie ako 12 rokov. Zákaz vychádzania je nahradený zákazom zhromažďovania sa od polnoci do 5:00 ráno.