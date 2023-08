Ďalšia cestovná kancelária okradla Slovákov, zaplatili jej a prestala komunikovať. Asociácia cestoviek radí, ako nenaletieť

Viacerým Slovákom pokazila leto podvodná cestovná kancelária. Na jej praktiky upozornila Lenka, jedna z jej oklamaných zákazníčok, informujú tvnoviny.sk.

Lenka si s rodinou zakúpila cez cestovnú kanceláriu Hotelbeds.sk zájazd do Bulharska. Spočiatku bola komunikácia s kanceláriou bez problémov. Potom si však na internete všimla zlé recenzie na tento portál, rozhodla sa teda dovolenku zrušiť. Na prípad upozornili tvnoviny.sk.

Storno potvrdili

Cestovná kancelária storno Lenke potvrdila, peniaze jej mali vrátiť do troch dní naspäť na účet, no to sa nestalo. Hotelbeds.sk teda opätovne kontaktovala. Cestovka ju prosila o strpenie s tým, že prevod zrejme dlhšie trvá.

Peniaze na účet poškodenej zákazníčke neprišli ani po týždni. Kancelária navyše prestala komunikovať a jej webstránka či telefónne čísla už neexistujú. Oklamať takto mali viacero ľudí.

Ako nenaletieť

Podľa Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) dochádza k takýmto prípadom každý rok. Odporúča, aby ste si pred objednaním zájazdu cestovnú kanceláriu overili na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), alebo tiež na stránke SACKA. Tiež je dobré si prečítať recenzie na internete.