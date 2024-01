Dajme Slovensku lepší život, pokoj a dôstojnosť: Peter Pellegrini po dlhom čakaní ohlásil prezidentskú kandidatúru

Predsedníctvo Hlasu-SD schválilo, aby šéf strany a súčasný predseda parlamentu Peter Pellegrini kandidoval na prezidenta SR. Vo štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že k svojej kandidatúre sa Pellegrini vyjadrí v piatok. Pellegrini tak urobil na tlačovej konferencii, ktorú zvolal na 16:00.

„Dobré ráno, Slovensko. Prosím, nájdite si dnes o 16:00 chvíľu času. Chcem vám povedať niečo dôležité,“ napísal dnes ráno na svoj facebook. Tlačovku začal videom, v ktorom hovorí, že je hrdý na slovenský národ, ktorý má svojich hrdinov. Okrem Štefánika bol preňho obyčajný pracujúci človek.

Pellegrini zhrnul svoju politickú kariéru, poďakoval rodine a uviedol, že prezident tu má byť pre národ. Po odznení hymny Slovenskej republiky oznámil to, čo dlhodobo odkladal.

„Bolo to práve moje rodisko, v ktorom som oznámil najzávažnejšie rozhodnutia v mojom živote. A bude tomu tak aj dnes. Už v marci sa ľudia opäť vyberú k volebným urnám a budú si voliť novú hlavu štátu. Človeka, ktorý by mal byť skutočným zástupcom slovenských občanov. Cítim, že k tejto voľbe musím zaujať postoj ako človek, ktorý sa dlhodobo teší podpore ľudí.“

Zároveň dodal, že si musel položiť otázku, či je hodný takejto podpory. „Len a len ľudia sa rozhodnú, či ich moja ponuka oslovuje. Mojou víziou je politika, v ktorej panuje úcta aj dôstojnosť. Politika, v ktorej rozhoduje schopnosť pracovať pre ľudí a plniť svoje sľuby. Týmto vám oficiálne oznamujem, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky.“

Pellegrini vysvetlil, že dôvodom, prečo sa rozhodol kandidatúru oznámiť až dnes, bola zodpovednosť voči jeho strane Hlas-SD. Priznal, že ak sa stane prezidentom, svojej funkcie v strane sa vzdá. Na miesto predsedu parlamentu navrhne jedného z dvoch, ktorí získali najväčšiu podporu od voličov vo voľbách – Denisu Sakovú alebo Richarda Rašiho.

„Slovensko nemôže mať historicky lepšieho prezidenta ako je Peter Pellegrini, sme o tom všetci jednohlasne presvedčení,“ uviedol Šutaj Eštok. Ako tvrdí, Pellegrini si je vedomý toho, že prezident SR musí byť nadstranícky. Oznámiť by preto mal aj to, čo by čakalo Hlas-SD či koalíciu, ak by sa stal hlavou štátu.

Poslanec Jaroslav Spišiak (PS) v relácii Na hrane vyvrátil dohady o tom, že by Zuzana Čaputová mala po skončení prezidentského mandátu v budúcnosti nahradiť Michala Šimečku vo funkcii šéfa Progresívneho Slovenska. Potvrdil, že ich voličom budú odporúčať voliť za prezidenta SR Ivana Korčoka.

Článok budeme aktualizovať.