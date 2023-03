Dá sa kýchnuť s otvorenými očami a môžu nám pri tom „vystreliť“ z jamiek? Teórie o kýchaní majú jednoduchú odpoveď

Ľudské telo je fascinujúce a aj po storočiach rôznych výskumov stále existujú teórie a mýty, ktorým ľudia veria. Do skupiny neoverených teórii patrí aj mýtus spojený s kýchaním. Veľa ľudí sa stretlo s varovaním od rodiny či priateľov, že pri kýchnutí s otvorenými očami nám môžu oči doslova vyletieť z jamiek. Je to však skutočne pravda?

Mýtus vytvoril New York Times

Ako uvádza portál IFLScience, táto šialená teória nemá nič s realitou a s tým, ako funguje ľudské telo. Pôvodcom mýtu je americký mediálny gigant New York Times, ktorý ešte v roku 1882 publikoval príbeh, podľa ktorého žene praskla očná buľva po tom, čo chytila silný záchvat kýchania. Vedci sa však zhodujú, že je to vysoko nepravdepodobné a zdravotnú komplikáciu žene spôsobilo niečo iné.

Je pravdou, že pri kýchnutí môže dojsť k zraneniam, s najväčšou pravdepodobnosťou ale nie takým, ktoré by poškodili naše oči. Už dlho je jasné, že niektorí ľudia dokážu kýchať aj s otvorenými očami, no ľudské telo disponuje autonómnym reflexom, ktorý naše oči pri kýchaní zatvára. Nefunguje to tak ale u každého a v lekárskych záznamoch po celom svete neexistuje taký, ktorý by potvrdzoval vyššie spomínanú teóriu o „vystrelení“ očí.

Ako sa v článku ďalej píše, mechanizmus ľudského tela pri kýchaní v podstate vylučuje, aby sa táto činnosť akýmkoľvek spôsobom dotkla očí. Vzduchové priestory v nose a hrdle nie sú nijak prepojené s očami a neexistuje možnosť, ktorá by dokázala na naše zrakové centrum vytvoriť tak veľký tlak. Iné to už je pri následnom fúkaní nosa, kde je možné generovať taký tlak, ktorý je schopný zlomiť steny očnice.