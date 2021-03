Čo po novom znamenajú označenia na spotrebičoch? Od dnes platia na Slovensku nové energetické štítky

Od 1. marca platia na Slovensku ako aj v ostatných krajinách Európskej únie nové energetické štítky pre prvé druhy spotrebičov. Označenie A+++ končí.

Zmeny sa od dnes týkajú umývačiek riadu, práčok, práčok so sušičkou, chladničiek a mrazničiek, televízorov a elektronických displejov. Ako ďalej informuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, nové štítky umožnia zákazníkom jednoduchší výber úsporných zariadení. Majú jednotnú a prehľadnejšiu stupnicu tried energetickej účinnosti od A po G.

Trieda A len pre najinovatívnejšie spotrebiče

„Podľa nových štítkov sú takmer všetky aktuálne dostupné najúspornejšie spotrebiče preradené do tried B a nižšie, ale neznamená to, že spotrebujú viac energie ako predtým. Nová najvyššia trieda A zostane vyhradená pre najinovatívnejšie zariadenia,” uviedol riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš. Výrobcovia tak podľa neho majú motiváciu hľadať efektívnejšie technologické riešenia, vďaka ktorým spotrebitelia zaplatia menej za prevádzku.

Novinkou je QR kód

Najviditeľnejšou novinkou na štítkoch je tzv. QR kód. Po jeho nasnímaní zákazník získa informáciu o ďalších vlastnostiach výrobku z európskej databázy EPREL. Napríklad pri práčkach bude možné zistiť, aká je účinnosť pláchania alebo koeficient účinnosti prania. Nové štítky začali výrobcovia pridávať do balenia k produktom od novembra 2020. V obchodoch a na webových stránkach sa však môžu objaviť až od 1. marca tohto roku. Výmenu štítkov k prvým skupinám spotrebičov majú predajcovia zabezpečiť počas 14 pracovných dní, teda do 18. marca.

K zariadeniam s novými štítkami patria od marca aj chladničky na víno a takzvané profesionálne chladničky a mrazničky. Od 1. mája 2021 dostanú nové štítky pneumatiky a od 1. septembra toho istého roka svetelné zdroje. Štítky k ďalším spotrebičom budú menené postupne po schválení príslušných európskych nariadení.

Zostanú dôležité údaje

Na štítku stále nájdete dôležité údaje, napríklad pri chladničke o objeme či o hlučnosti. Samozrejme, bude sa tam nachádzať aj informácia o spotrebe v kWh. Pribudne aj QR kód, kde po jeho naskenovaní dostanete ďalšie dôležité informácie týkajúce sa spotreby energie či efektivity spotrebiča.

Pre spotrebiteľa je táto zmena pozitívnou. Dostane na štítku viac informácií a spotreba bude viac odzrkadľovať realitu. Výrobcovia tiež budú viac nútení do inovácií, aby spotrebiče posúvali do lepších energetických tried.

Energetické štítky sú v Európe populárne. Eurobarometer uvádza, že ho uznáva až 93 % spotrebiteľov a až 79 % údaje na ňom zohľadňuje pri kúpe nového spotrebiča.