Čo by ste si kúpili vy? Rôzni ľudia ukázali, aké potraviny si kúpili, keď dostali na nákup 100 dolárov

Bez ohľadu na to, či ste chudobní alebo patríte medzi tých bohatších, ak by za vami niekto prišiel a daroval vám 100 dolárov (82 eur), určite by vás to potešilo. To urobil aj producent videa uverejneného spoločnosťou Cut. Podmienkou bolo minúť tieto peniaze v obchode s potravinami a následne sa zapojiť sa do projektu, kde sa človek aj s jedlom odfotografuje.

Sériu videí si všimol portál Bored Panda. Videá sú rozdelené do viacerých kategórií a ukazujú, aké veľké sú rozdiely v nákupoch nielen v porovnaní odlišných skupín, ale aj jednotlivcov.

Nákup rozdelený pomocou šablóny

V prvom okne sa nachádza mäso, mliečne produkty a obilniny, v ďalšom ovocie či zelenina, ďalej olej a koreniny, potom balené jedlo, nasleduje nezdravé jedlo a sladkosti a v poslednom okne sa nachádza nepotravinový tovar.

35-ročná Komala, softvérová inžinierka

98-ročný vojnový veterán

36-ročný Mick a 46-ročný Anthony, obaja nezamestnaní

