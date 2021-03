Čo by asi robili títo známi ľudia, ak by neboli slávni? Tento kvíz na 100 % zvládne iba málokto

Mnohí známi ľudia, či už ide o hercov, spevákov alebo politikov sa k svojej kariére dostali postupne. Najprv študovali príslušné školy a potom prišla aj kariéra. No sú aj výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. A o tom bude aj dnešný kvíz. Spýtame sa vás na 10 známych osobností a to, čo študovali a čím by sa na základe toho mohli živiť, ak by to osud zariadil inak a oni sa nestali známymi. Zvládnete tento kvíz na plný počet?

