Človek bez domova dostal v Bratislave pokutu za to, že porušil zákaz vychádzania. Nachádzal sa mimo okres

Muža bez domova zastavila na ulici v Bratislave policajná hliadka, ktorá kontrolovala dodržiavanie aktuálnych opatrení. Keďže ide o bezdomovca, logicky sa nemohol nachádzať vo svojom príbytku. Aj napriek tomu však dostal pokutu. Na prípad upozornilo občianske združenie Vagus.

Toto občianske združenie sa dlhodobo venuje pomoci ľuďom, ktorí prišli o svoj domov. Poukazujú na fakt, že pre týchto ľudí je veľmi ťažké, ba až takmer nemožné dodržiavať aktuálne opatrenia.

Polícia bola neľútostná

“V sobotu popoludní o 13:51 dostal pokutu 100€ človek, ktorý prechádzal ulicou v Bratislave. Ako človek bez domova tu žije niekoľko rokov, no trvalý pobyt má v Slovenskej Ľupči. Porušil tak zákaz vychádzania mimo okres,” uvádzajú na svojom Facebooku.

ĽUDIA BEZ DOMOVA DOSTÁVAJÚ POKUTY POČAS ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

V sobotu popoludní o 13:51 dostal pokutu 100€ človek, ktorý… Posted by Vagus on Monday, March 15, 2021

Muž bol políciou zastavený náhodne a po výzve sa legitimoval. Nepomohol mu ani fakt, že mal nasadený respirátor a pri sebe potvrdenie o prekonaní choroby Covid-19. Bola mu vystavená pokuta vo výške 100 euro, ktorú teraz bude musieť nejakým spôsobom zaplatiť. Pre človeka, ktorý žije na ulici a počíta každý jeden cent, môže byť takáto suma likvidačná.

Pokutovanie určite nepomôže

Občianske združenie ďalej poukazuje na fakt, že sociálne služby nie sú schopné pokryť potreby viac ako 23 000 ľudí na Slovensku, ktorý nemajú kde byť počas lockdownu. “Pokutovanie týchto ľudí spôsobí jediné – prehlbovanie ich krízy a navyšovanie dlhu, ktorý nie sú schopní splácať,” tvrdia.

Riešením by podľa nich bolo usmernenie, ktoré by bezdomovcom udelilo v tomto prípade výnimku a neboli by tak pokutovaní. Taktiež žiadajú odpustenie už udelených finančných trestov. “Títo ľudia sa ocitajú na okraji záujmov, odkázaní na neziskové organizácie, pomoc bežných ľudí a individuálny prístup štátnej polície.”